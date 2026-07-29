Ціновий шок на АЗС: чому пальне дорожчає, чи буде "100 грн за літр" і дефіцит

Український ринок пального переживає новий ціновий шок. Лише за останні десять днів бензин і дизель на АЗС подорожчали від кількох до півтора десятка гривень за літр, а експерти говорять про ризик позначки у 100 гривень.

Чому зростають ціни, чи загрожує Україні дефіцит пального та чого чекати водіям у серпні й восени - у матеріалі РБК-Україна .

Головне: Стрімке зростання : За останні 10 днів дизель злетів у ціні найбільше - на 10-14 грн/л (до 86,90-95,90 грн/л залежно від марки), а бензин додав 4-8 грн/л.

: За останні 10 днів дизель злетів у ціні найбільше - на 10-14 грн/л (до 86,90-95,90 грн/л залежно від марки), а бензин додав 4-8 грн/л. Аномалія та ажіотаж: Гуртові ціни на дизель стали вищими за роздрібні на АЗС, через що аграрії масово скуповують пальне в роздріб бочками, вичерпуючи запаси окремих заправок.

Гуртові ціни на дизель стали вищими за роздрібні на АЗС, через що аграрії масово скуповують пальне в роздріб бочками, вичерпуючи запаси окремих заправок. Причини сплеску цін : Загострення на Близькому Сході, брак нафтопереробних потужностей у Європі, а також нова вимога українського закону щодо обов'язкової частки біоетанолу E-10.

: Загострення на Близькому Сході, брак нафтопереробних потужностей у Європі, а також нова вимога українського закону щодо обов'язкової частки біоетанолу E-10. Прогноз 100 грн/л : Впродовж 1-2 тижнів дизель буде щонайменше до 90-92 грн/л, а без урядових заходів ціна до 10 серпня може перетнути психологічну позначку в 100 грн/л.

: Впродовж 1-2 тижнів дизель буде щонайменше до 90-92 грн/л, а без урядових заходів ціна до 10 серпня може перетнути психологічну позначку в 100 грн/л. Без дефіциту: Системної нестачі пального не буде (ресурс законтрактовано), проте локальні перебої на АЗС можуть тривати до середини вересня.

Як змінилися ціни на АЗС

За даними моніторингу в провідних мережах (ОККО, WOG, SOCAR, "Укрнафта"), вартість пального зросла за всіма позиціями. Ціни на АЗС за останні 10 днів змінилися наступним чином:

Бензин : звичайний подорожчав на + 6,5-8 грн (до 77,90-85,40 грн/л), а преміум - на 4-6,5 грн (до 82,90-95,40 грн/л).

: звичайний подорожчав на + (до 77,90-85,40 грн/л), а преміум - на 4-6,5 грн (до 82,90-95,40 грн/л). Дизель : показав найбільший стрибок - стандарт додав + 10-13 грн (до 86,90-92,90 грн/л), преміальні марки + 10-15 грн (до 88,90-95,90 грн/л).

: показав найбільший стрибок - стандарт додав + (до 86,90-92,90 грн/л), преміальні марки + (до 88,90-95,90 грн/л). Автогаз: змінився найменше і не на всіх АЗС, показавши до +3,6 грн (40,90-44,50 грн/л).

Фото: ціни на АЗС 29 липня (інфографіка РБК-Україна)

Станом на ранок середи, 29 липня на ОККО та WOG за звичайний А-95 просять 82,90-83,50 грн/л, дизель коштує 90,90-91,80 грн/л, а преміальні марки сягають 93,90-94,80 грн/л, газ - 42,90-44,50 грн.

У мережі SOCAR цінники вищі: А-95 - 85,40 грн/л, а брендове ДП перетнуло позначку в 95,90 грн/л (газ - 42,90 грн).

Найдешевші пропозиції утримує державна "Укрнафта": А-92 - 77,90 грн/л, А-95 - 79,90 грн/л, а дизель - від 86,90 грн/л.

Чому дорожчає дизель та бензин

Основна причина здорожчання пального - накладання цілої низки несприятливих факторів: від загострення на Близькому Сході до браку нафтопереробних потужностей у Європі, специфічних вимог українського законодавства та попиту аграріїв.

Відновлення бойових дій між США та Іраном і втручання єменських хуситів фактично паралізували судноплавство в Ормузькій та Баб-ель-Мандебській протоках. На цьому тлі світові ціни на нафту марки Brent 23 липня вперше з травня пробили позначку у 100 доларів за барель (досягавши 100,36 долара/барель).

Хоча станом на зараз ціна котирувань на лондонській біржі ICE відкотилася до близько 83,7 долара, українські водії цього зниження поки не відчують. Як пояснює директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, Україна купує не сиру нафту, а готові нафтопродукти, вартість яких формується на європейських хабах.

"Україна залежить від ринку нафтопродуктів ЄС, де основним індикатором є Platts. Вартість нафтопродуктів на європейському ринку зростала набагато сильніше, ніж ціни на нафту на світових майданчиках. Відповідно, українські трейдери купували ресурс вже за значно завищеними цінами", - зазначив Омельченко.

До цього додалася криза переробних потужностей у самій Європі. Як розповів у коментарі РБК-Україна засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін, світового дефіциту сирої нафти немає, проте виник брак безпосередньо бензинів та дизелю.

За його словами, раніше Європа в розпал високого сезону підкуповувала пальне з Індії, РФ, Білорусі, Казахстану чи Туреччини. Однак зараз ці канали перекриті через переорієнтацію ринків: грецька нафтопереробка зав'язана на Туреччину, яка скуповує російський ресурс, а індійські НПЗ завантажені російською сировиною.

"У результаті в піковий період Європа опинилася без додаткових обсягів вільного пального. Нам купити додатковий ресурс досить важко. Його шукаємо невеличкими партіями, тому зараз повертається "мурашина логістика" бензовозами на Румунію - такого вже два роки не було", - наголосив Льоушкін.

Додатковим бар'єром для бензину стало українське законодавство, яке з 1 липня 2026 року вимагає реалізувати пальне з вмістом біоетанолу не менше 10% (Е-10). За словами Льоушкіна, ресурсу E-10 на ринку в чотири рази менше, ніж марок E0, E5, E15, що суттєво звужує можливості для імпорту.

Чому зникає пальне на окремих АЗС

Найбільш тривожним сигналом для ринку є аномальний розрив між гуртовими та роздрібними цінами на дизель. За даними експертів, гуртова ціна на нафтобазах зараз сягає 90-93 грн/л (а на сході - до 95 грн/л), тоді як на деяких АЗС роздрібний цінник утримується на рівні 85-86 грн/л.

Це спровокувало ажіотажний попит. Аграрії, бачачи високі гуртові ціни напередодні активної фази жнив, масово виїхали на автозаправки з бочками, єврокубами та малими бензовозами, скуповуючи дешевше пальне в роздріб. Через це деякі АЗС тимчасово вичерпали запаси.

Володимир Омельченко вважає, що такий дисбаланс створює колосальний потенціал для подальшого подорожчання.

"Це аномалія, яка говорить про великий потенціал зростання цін у роздрібі. Упродовж наступного тижня-двох середні ціни на дизпаливо можуть збільшитися до 90-92 гривень. На бензин роздрібні ціни хоч і вищі за гуртові, але маржа не покриває витрати мереж, тому бензин теж додасть 4-5 гривень найближчими тижнями", - каже експерт.

Сценарії розвитку подій: чи чекати 100 грн за літр

Дмитро Льоушкін дає ще більш тривожний математичний прогноз, зазначаючи, що ціни на дизель уже прямують до 95 грн/л, а до 10 серпня можуть наблизитися до психологічної позначки.

"10 серпня ми маємо всі підстави вважати, що ціни на дизель будуть по 100 гривень, а на бензин - по 95. А ось чи перейдуть вони 100 гривень - це вже більш політичне питання, адже - це психологічна межа. Якщо уряд нічого не зробить - ми 100 гривень перемахнемо", - припускає керівник Prime Group.

За його словами, розвиток подій залежить від двох основних сценаріїв:

Математичний : якщо уряд не вживатиме заходів, ціни на дизель у серпні перетнуть позначку в 100 грн/л, що стане кризовою ситуацією.

: якщо уряд не вживатиме заходів, ціни на дизель у серпні перетнуть позначку в 100 грн/л, що стане кризовою ситуацією. Оптимістичний: ціна утримується нижче 100 грн завдяки урядовим рішенням (зниження податків, запровадження "паливного демпфера" або спеціального кешбеку).

Чи загрожує Україні дефіцит пального

Попри ажіотаж та локальні порожні стели на окремих станціях, експерти заспокоюють: системного дефіциту пального в Україні не буде.

Володимир Омельченко підкреслює, що законтрактованих обсягів бензину та дизелю достатньо. Головна проблема наразі полягає в логістиці та реалізації, особливо у прифронтових зонах, де майже не лишилося діючих АЗС і доводиться залучати мобільні заправки.

Льоушкін додає, що перманентні перебої ("десь є пальне, десь немає") можуть тривати орієнтовно до середини вересня, поки трейдери не переналаштують складні логістичні ланцюжки та не законтрактують нові морські танкери.

"Не буде прям так, що ми опинимося без пального. Але ми будемо мати такі перманентні перебої, буде досить важкий серпень, і можливо, більша частина вересня", - припускає експерт.

Автогаз теж може зрости в ціні

Що стосується автомобільного газу (LPG), то зараз він наразі залишається найвигіднішим видом пального, а ціни на нього утримуються в межах 40,90-44,50 грн/л. Омельченко зазначає, що в Європі ціни на пропан-бутан зростають не так швидко, тому найближчим часом стрибка чекати не варто.

Проте Льоушкін застерігає водіїв від поспішного переходу на газ або панічних закупівель у каністри. За його словами, стабільність на ринку автогазу є тимчасовим "вікном для подиху". Зміна ситуації можлива ближче до жовтня-листопада, коли Європа почне масові закупівлі до зими, а постачання в Україну вже ускладнилося через атаки РФ на цивільні судна у Чорному морі (зокрема, зафіксований обстріл танкера Gas Lisbon з пропаном поблизу Дунайських портів).

Головна порада від експертів для українських водіїв на цей важкий період - не панікувати та не скуповувати пальне про запас, адже саме панічний попит найшвидше провокує тимчасову відсутність пального на заправках.