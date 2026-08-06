Скачок цен на АЗС: в АМКУ сделали важное заявление

Антимонопольный комитет Украины продолжает расследование возможных антиконкурентных согласованных действий между крупнейшими сетями АЗС, открытое после резкого скачка цен на топливо в марте. В то же время, в конце июля АМКУ отдельно обсудил с участниками рынка новую волну подорожания.

Об этом говорится в ответе Антимонопольного комитета Украины по запросу РБК-Украина.

Главное: Расследование продолжается : АМКУ еще в марте открыл дело о возможных антиконкурентных согласованных действиях (возможном сговоре) между сетями АЗС из-за резкого подорожания горючего.

: АМКУ еще в марте открыл дело о возможных антиконкурентных согласованных действиях (возможном сговоре) между сетями АЗС из-за резкого подорожания горючего. Новая волна повышения цен : В конце июля руководство Комитета обсудило новый рост цен с крупнейшими сетями АЗС.

: В конце июля руководство Комитета обсудило новый рост цен с крупнейшими сетями АЗС. Рекомендации операторам : АМКУ призвал сети формировать цены исключительно на основе объективных экономических факторов и соблюдать законодательство о конкуренции.

: АМКУ призвал сети формировать цены исключительно на основе объективных экономических факторов и соблюдать законодательство о конкуренции. Жалобы от водителей : В АМКУ поступали обращения граждан о повышении стоимости топлива на АЗС в Украине.

: В АМКУ поступали обращения граждан о повышении стоимости топлива на АЗС в Украине. Окончательного решения еще нет: Производство возможных нарушений на рынке топлива продолжается, решение по делу АМКУ еще не принял.

Дело из-за резкого подорожания топлива

В Комитете отметили, что после резкого скачка цен на бензин и дизель в начале марта 2026 года была начата проверка ситуации на рынке.

Уже 9 марта АМКУ открыл дело по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий операторов автозаправочных станций. Окончательное решение по делу еще не принято.

Сетям АЗС дали рекомендации

23 апреля Комитет дал рекомендации участникам топливного рынка. В них АЗС призывали формировать и изменять цены только на основе объективных экономических факторов с соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.

В ответ операторы сообщили АМКУ, что учли эти рекомендации и заявили о самостоятельном формировании цен в соответствии с рыночными условиями.

Что говорят в АМКУ о нынешних ценах

В ответе на запрос РБК-Украина Комитет отметил, что цены на нефтепродукты в Украине не подлежат государственному регулированию. Свободное ценообразование предполагает, что стоимость горючего формируется балансом спроса и предложения, поэтому АМКУ не осуществляет государственное регулирование цен.

В то же время в АМКУ сообщили изданию, что получали обращения граждан о резком удорожании топлива и постоянно анализируют состояние конкуренции на рынке. В случае выявления нарушений обещают принимать меры в соответствии с законодательством.

Новый рост цен уже обсудили с сетями

Кроме того, 31 июля глава АМКУ провел рабочую встречу с представителями крупнейших сетей АЗС.

Стороны обсудили новую волну удорожания топлива, связываемую с обострением ситуации на Ближнем Востоке, а также меры по минимизации последствий топливного кризиса для Украины.

Какие цены предлагают АЗС сейчас

После стремительного подорожания в конце июля цены на топливо в Украине временно стабилизировались. На 6 августа крупнейшие сети АЗС не меняли розничные ценники по сравнению с предыдущим днем, однако стоимость бензина и дизеля остается на рекордно высоких уровнях.

Фото: цены на АЗС по состоянию на 6 августа (инфографика РБК-Украина)

Самый дешевый бензин А-95 среди крупнейших сетей стоит 79,90 грн/л, тогда как самый дорогой - 85,40 грн/л. Дизельное топливо продается по цене от 89,90 грн/л до 95,90 грн/л (премиальное достигает 98,90 грн/л), а автогаз - от 42,90 грн/л до 44,50 грн/л.