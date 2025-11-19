Стрибок попиту та цін. Скільки зараз коштують зарядні станції та павербанки в Україні

Ситуація в енергетичній системі України восени значно погіршилась. Через удари РФ в багатьох регіонах запроваджені графіки відключень світла. Одна з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру сталась в ніч на 8 листопада.

Внаслідок ударів усі ТЕС "Центренерго" зупинили генерацію електроенергії. Масштабні відключення світла стались в Києві, Харкові, Кременчуці та багатьох інших регіонах України. Наразі відключення світла відбуваються у більшості областей.

Морози також негативно впливають на ситуацію в енергетиці. В НЕК "Укренерго" пояснюють, що у разі істотного зниження температури повітря тривалість відключень електроенергії може зрости.

Похолодання різко підвищує споживання електроенергії, а з огляду на вже пошкоджену російськими ударами енергетичну інфраструктуру це здатне спричинити триваліші перерви в електропостачанні, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

На скільки зросли ціни на ліхтарі в Україні

Відключення світла та загроза нових ударів по енергетиці підвищує попит на пристрої для автономного освітлення та підзарядки.

"Поточний сезон показав безпрецедентне зростання попиту на техніку для енергонезалежності. Зарядні станції та павербанки стали одними з головних товарів цієї осені", - зазначив комерційний директор мережі магазинів електроніки "Фокстрот" В’ячеслав Склонний у коментарі для РБК Україна.

Фіксують суттєве зростання попиту на пристрої для автономного освітлення та підзарядки й в мережі магазинів побутової техніки та електроніки COMFY.

"У порівнянні з вереснем найбільше зросли продажі ліхтарів – у більш ніж 5 разів. Попит на зарядні станції зріс у понад 4 рази, а на павербанки – майже втричі", - уточнили представники мережі.

Ціни на ліхтарі зросли помірно, а здорожчання відбулось дещо нерівномірно. Вартість окремих пристроїв збільшилась досить сильно, тоді як інші майже не здорожчали.

Щоб дізнатись, як змінилась вартість ліхтарів (а також павербанків та зарядних станцій), ми порівняли середні ціни на три найпопулярніші моделі пристрою на початку жовтня та станом на 18 листопада. Вартість та динаміку цін аналізували на одному з найбільших в Україні сервісів для порівняння цін і товарів в інтернет-магазинах Hotline.

Найпопулярнішим серед користувачів платформи є налобний ліхтарик VIDEX VLF-H025C. Він має яскравість до 310 люмен, дальність освітлення до 74 метрів та може працювати понад 10 годин без підзарядки.

На початку жовтня середня ціна на цей прилад дорівнювала понад 580 гривень. Станом на 18 листопада середня вартість такого ліхтаря понад 604 гривні. Це більш ніж на 4% вище ніж 1 жовтня.

Другий за популярністю – ліхтарик-лампа Cata Almina DL-2424LED. Він має 24 світлодіоди та здатен працювати у двох режимах: на 8 та 24 світлодіодів. Економного режиму роботи такого ліхтаря вистачить приблизно на 8 годин роботи. 1 жовтня середня ціна цього пристрою дорівнювала 550 гривень. До 18 листопада він здорожчав на більш ніж на 40% – до 775 гривень. Це найістотніше збільшення ціни серед ліхтарів з нашого списку.

Ліхтарик-лампа Cata Almina DL-2424LED (фото Hotline)

На третьому місці за популярністю ручний ліхтар VIDEX VLF-A232R. Його яскравість дорівнює 100 люмен, а автономність роботи – до 5 годин. Середня ціна на цей пристрій 1 жовтня дорівнювала 1 270 гривень, тоді як 18 листопада він коштує в середньому 1 295. Ліхтар майже не здорожчав. Середня ціна на цей пристрій збільшилась менш ніж на 2%.

Як здорожчали павербанки

На відміну від ліхтарів, павербанки здорожчали істотніше. З початку жовтня ціни на деякі моделі зросли майже вдвічі. "Попит на ці пристрої у 2025 році перевищив показники 2023–2024 років", - наголосив Склонний.

Перший у нашому списку Hoco DB81A Apollo, ємністю 50 тисяч мА-год, потужністю до 65 ват та підтримкою швидких зарядок Quick Charge 3.0 і Power Delivery 3.0. На початку жовтня ця модель в середньому коштувала 1 565 гривень. 18 листопада її середня ціна – 2670 гривень. Таким чином вартість цього павербанка зросла більш ніж на 70%.

Павербанк Hoco DB81A Apollo (фото Hotline)

На другому місці – Hoco DB03 Max Centurion з ємністю 100 тисяч мА-год, потужністю до 65 ват та підтримкою швидких зарядок Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging і Huawei SuperCharge Protocol. Ціни на нього також різко зросли. Модель подорожчала більш ніж на 67%. Якщо на початку жовтня цей пристрій коштував 2 665 гривень, то у листопаді за нього доведеться віддати в середньому 4 465 гривень.

Baseus PPLG-A01, ємністю 30 тисяч мА-год, потужністю 65 ват та підтримкою Quick Charge 3.0 замикає трійку найпопулярніших павербанків. Ціни на цей пристрій зросли найменше – 14%. 1 жовтня павербанк коштував 2 905 гривень, середня ціна у листопаді – 3 320 гривень.

Скільки коштують зарядні станції

Зарядні станції також здорожчали. Хоча ціни на ці пристрої зросли не так істотно, як на павербанки, подорожчання все ж відбулось, і подекуди досить відчутне.

У жовтні попит на зарядні станції у "Фокстрот" виріс майже вдвічі й, за прогнозами, продовжить зростати у листопаді, повідомив комерційний директор мережі. Змінились й вимоги покупців до цих пристроїв.

"Якщо у 2023 році середній споживач купував станцію на 500-700 ват-годин для мінімальних потреб, то сьогодні попит змістився у бік потужних моделей від тисячі ват-годин і вище", - наголосив Склонний.

Найпопулярнішою зарядною станцією серед користувачів Hotline є EcoFlow DELTA 2, ємністю 1 024 ват-годин і вихідною потужністю 1 800 ват, що дозволяє підключати до неї одночасно до 13 різних пристроїв – від електроніки до побутової техніки. На початку жовтня середня ціна на цей прилад дорівнювала 33 200 гривень – на 3% менше ніж у листопаді. Наразі EcoFlow DELTA 2 дорівнює 34 420 гривень.

На другому місці за популярністю йде EcoFlow DELTA 2 Max, ємністю 2 048 ват-годин та потужністю 2 400 ват, що дозволяє підключити до неї майже будь-який побутовий прилад.На початку жовтня ця зарядна станція коштувала в середньому 56 870 гривень. 18 листопада EcoFlow DELTA 2 Max обійдеться у середньому за 63 525 гривень – на 11% дорожче.

Зарядна станція Fossibot F2400, яка за популярністю йде на третьому місці, восени здорожчала більш ніж на 21%. Це найвищий показник серед зарядних станцій з нашого списку.Станція має ємність 2 048 ват-годин та потужність 2 400 ват. Якщо 1 жовтня за неї потрібно було віддати в середньому 35 035 гривень, то в листопаді середня ціна на неї становить вже 42 710 гривень.

Зарядна станція Fossibot F2400 (фото Hotline)

Що буде з цінами

За даними ритейлерів ціни на пристрої для автономної роботи до кінця року можуть зрости, особливо це стосується саме зарядних станцій. Вартість цих пристроїв більшою мірою залежить від логістики й коливань курсу валют, пояснили в COMFY.

"Стрімкого стрибка роздрібних цін поки не відбулося, але до кінця року зростання можливе", - відзначили у компанії.

Попит на техніку для енергонезалежності зростає, а деякі постачальники вже вибрали залишки на європейських складах, пояснив комерційний директор мережі "Фокстрот" та порадив не зволікати з придбанням таких пристроїв.

"Зараз на ринку зберігається ризик локального дефіциту через високий попит і затримки постачання. Більшість нових надходжень зарядних станцій може бути в Україні не раніше середини січня ", - додав Склонний..