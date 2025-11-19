Скачок спроса и цен. Сколько сейчас стоят зарядные станции и павербанки в Украине

Удары России по энергетической инфраструктуре привели к долговременным отключениям света во многих регионах страны. Из-за сложной ситуации в энергетике растет спрос на устройства для автономного освещения и подзарядки - фонари, павербанки и зарядные станции.
Как изменились цены на гаджеты, которые помогают при отключениях света, на сколько они могут подорожать и стоит ли их покупать сейчас – в материале РБК-Украина.
Ситуация в энергетической системе Украины осенью значительно ухудшилась. Из-за ударов РФ во многих регионах введены графики отключений света. Одна из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру произошла в ночь на 8 ноября.
В результате ударов все ТЭС "Центрэнерго" остановили генерацию электроэнергии. Масштабные отключения света произошли в Киеве, Харькове, Кременчуге и многих других регионах Украины. Сейчас отключения света происходят в большинстве областей.
Морозы также негативно влияют на ситуацию в энергетике. В НЭК "Укрэнерго" объясняют, что в случае существенного снижения температуры воздуха продолжительность отключений электроэнергии может возрасти.
Похолодание резко повышает потребление электроэнергии, а учитывая уже поврежденную российскими ударами энергетическую инфраструктуру это способно повлечь более длительные перерывы в электроснабжении, об этом в интервью РБК-Украина сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
Отключение света и угроза новых ударов по энергетике повышает спрос на устройства для автономного освещения и подзарядки.
"Текущий сезон показал беспрецедентный рост спроса на технику для энергонезависимости. Зарядные станции и павербанки стали одними из главных товаров этой осени", - отметил коммерческий директор сети магазинов электроники "Фокстрот" Вячеслав Склонный в комментарии для РБК Украина.
Фиксируют существенный рост спроса на устройства для автономного освещения и подзарядки и в сети магазинов бытовой техники и электроники COMFY.
"По сравнению с сентябрем больше всего выросли продажи фонарей – в более чем 5 раз. Спрос на зарядные станции вырос более чем в 4 раза, а на павербанки - почти втрое", - уточнили представители сети.
Цены на фонари выросли умеренно, а подорожание произошло несколько неравномерно. Стоимость отдельных устройств увеличилась достаточно сильно, тогда как другие почти не подорожали.
Чтобы узнать, как изменилась стоимость фонарей (а также павербанков и зарядных станций), мы сравнили средние цены на три самые популярные модели устройства в начале октября и по состоянию на 18 ноября. Стоимость и динамику цен анализировали на одном из крупнейших в Украине сервисов для сравнения цен и товаров в интернет-магазинах Hotline.
Самым популярным среди пользователей платформы является налобный фонарик VIDEX VLF-H025C. Он имеет яркость до 310 люмен, дальность освещения до 74 метров и может работать более 10 часов без подзарядки.
В начале октября средняя цена на этот прибор равнялась более 580 гривен. По состоянию на 18 ноября средняя стоимость такого фонаря более 604 гривен. Это более чем на 4% выше чем 1 октября.
Второй по популярности – фонарик-лампа Cata Almina DL-2424LED. Он имеет 24 светодиода и способен работать в двух режимах: на 8 и 24 светодиодов. Экономного режима работы такого фонаря хватит примерно на 8 часов работы. 1 октября средняя цена этого устройства равнялась 550 гривен. К 18 ноября он подорожал на более чем на 40% – до 775 гривен. Это самое существенное увеличение цены среди фонарей из нашего списка.
Фонарик-лампа Cata Almina DL-2424LED (фото Hotline)
На третьем месте по популярности ручной фонарь VIDEX VLF-A232R. Его яркость равна 100 люмен, а автономность работы – до 5 часов. Средняя цена на это устройство 1 октября равнялась 1 270 гривен, тогда как 18 ноября он стоит в среднем 1 295. Фонарь почти не подорожал. Средняя цена на это устройство увеличилась менее чем на 2%.
В отличие от фонарей, павербанки подорожали существеннее. С начала октября цены на некоторые модели выросли почти вдвое. "Спрос на эти устройства в 2025 году превысил показатели 2023–2024 годов", - отметил Склонный.
Первый в нашем списке Hoco DB81A Apollo, емкостью 50 тысяч мА-ч, мощностью до 65 ватт и поддержкой быстрых зарядок Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0. В начале октября эта модель в среднем стоила 1 565 гривен. 18 ноября ее средняя цена – 2670 гривен. Таким образом стоимость этого павербанка выросла более чем на 70%.
Павербанк Hoco DB81A Apollo (фото Hotline)
На втором месте – Hoco DB03 Max Centurion с емкостью 100 тысяч мА-ч, мощностью до 65 ватт и поддержкой быстрых зарядок Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging и Huawei SuperCharge Protocol. Цены на него также резко выросли. Модель подорожала более чем на 67%. Если в начале октября это устройство стоило 2 665 гривен, то в ноябре за него придется отдать в среднем 4 465 гривен.
Baseus PPLG-A01, емкостью 30 тысяч мА-ч, мощностью 65 ватт и поддержкой Quick Charge 3.0 замыкает тройку самых популярных павербанков. Цены на это устройство выросли меньше всего – 14%. 1 октября павербанк стоил 2 905 гривен, средняя цена в ноябре – 3 320 гривен.
Зарядные станции также подорожали. Хотя цены на эти устройства выросли не так существенно, как на павербанки, подорожание все же произошло, и иногда довольно ощутимое.
В октябре спрос на зарядные станции в "Фокстрот" вырос почти вдвое и, по прогнозам, продолжит расти в ноябре, сообщил коммерческий директор сети. Изменились и требования покупателей к этим устройствам.
"Если в 2023 году средний потребитель покупал станцию на 500–700 ватт-часов для минимальных потребностей, то сегодня спрос сместился в сторону мощных моделей от тысячи ватт-часов и выше", - отметил Склонный.
Самой популярной зарядной станцией среди пользователей Hotline является EcoFlow DELTA 2, емкостью 1 024 ватт-часов и выходной мощностью 1 800 ватт, что позволяет подключать к ней одновременно до 13 различных устройств – от электроники до бытовой техники. В начале октября средняя цена на этот прибор равнялась 33 200 гривен - на 3% меньше чем в ноябре. Сейчас EcoFlow DELTA 2 равна 34 420 гривен.
На втором месте по популярности идет EcoFlow DELTA 2 Max, емкостью 2 048 ватт-часов и мощностью 2 400 ватт, что позволяет подключить к ней почти любой бытовой прибор. в начале октября эта зарядная станция стоила в среднем 56 870 гривен. 18 ноября EcoFlow DELTA 2 Max обойдется в среднем за 63 525 гривен – на 11% дороже.
Зарядная станция Fossibot F2400, которая по популярности идет на третьем месте, осенью подорожала более чем на 21%. Это самый высокий показатель среди зарядных станций из нашего списка. Станция имеет емкость 2 048 ватт-часов и мощность 2 400 ватт. Если 1 октября за нее нужно было отдать в среднем 35 035 гривен, то в ноябре средняя цена на нее составляет уже 42 710 гривен.
Зарядная станция Fossibot F2400 (фото Hotline)
По данным ритейлеров цены на устройства для автономной работы до конца года могут вырасти, особенно это касается именно зарядных станций. Стоимость этих устройств в большей степени зависит от логистики и колебаний курса валют, пояснили в COMFY.
"Стремительного скачка розничных цен пока не произошло, но до конца года рост возможен", - отметили в компании.
Спрос на технику для энергонезависимости растет, а некоторые поставщики уже выбрали остатки на европейских складах, пояснил коммерческий директор сети "Фокстрот" и посоветовал не медлить с приобретением таких устройств.
"Сейчас на рынке сохраняется риск локального дефицита из-за высокого спроса и задержки поставок. Большинство новых поступлений зарядных станций может быть в Украине не раньше середины января", - добавил Склонный.
