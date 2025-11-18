Чи вплинуть морози на відключення світла: "Укренерго" пояснило, що чекає українців

У разі сильних морозів тривалість відключень електроенергії в Україні може зрости.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, похолодання суттєво збільшує споживання електроенергії, і в умовах уже пошкодженої російськими ударами інфраструктури це може призвести до довших перерв у постачанні світла.

"Були б тривалішими відключення", - зазначив Зайченко.

Він підкреслив, що енергетики заздалегідь підготувалися до різних сценаріїв та провели тренування для стабілізації системи у кризових умовах. Серед механізмів реагування - балансування енергосистеми, аварійна допомога між регіонами, а також збільшення імпорту електроенергії.

Якщо ж ці заходи не спрацюють, енергетики будуть змушені переходити до аварійних знеструмлень та застосовувати погодинні графіки відключень.

"Якщо це не працює - ми починаємо регулювати постачання для споживачів", - пояснив Зайченко.

Зима в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цієї зими російський диктатор Володимир Путін хоче створити гуманітарну катастрофу в Україні.

Водночас Зайченко вважає, що українцям треба готуватися, що ситуація може змінюватися дуже динамічно.

Він також додав, що енергетики працюють над тим, щоб "виправити ситуацію і забезпечити всіх споживачів світлом та електроенергією". Втім, як зазначив Зайченко, ситуація може змінюватися кожного дня.