Техніка може "згоріти": як уберегтися від стрибків напруги під час відключень світла

Удари Росії по енергетиці значно погіршили ситуацію з електропостачанням практично у всіх регіонах країни. Відключення світла – не єдина проблема: сильні стрибки напруги можуть вивести з ладу побутову техніку.

Чому виникають стрибки напруги, яка побутова техніка найбільш вразлива до них та що робити, щоб уберегти свої прилади – у матеріалі РБК-Україна .

Чому напруга "стрибає"

Восени в Україні значно погіршилась ситуація в енергетичній системі. Відключення світла призвели до різких стрибків напруги в деяких містах. Це явище, зокрема, спостерігали мешканці Києва, Харкова, Запоріжжя, Конотопа, Сумської та Полтавської областей.

Через застосування графіків відключень у мережі часто виникають перепади напруги. Це відбувається, коли після відновлення живлення одночасно запускається велика кількість приладів – як побутових, так і промислових. У цей момент система зазнає перевантаження, тому в мережі з’являються стрибки напруги.

"Це закони фізики. Коли після відключення подача електрики відновлюється, у мережі різко зростає навантаження і через це виникають короткочасні коливання напруги", - пояснив експерт в енергетичній сфері та з питань ЖКГ Олександр Сергієнко у коментарі РБК-Україна.

Фахівець зазначає, що технічно можна було б встановити обладнання, яке компенсує перепади, але це вимагало б значних витрат, які наразі енергетики дозволити собі не можуть. Нині головне завдання – налагодити електрозабезпечення як таке (навіть із перервами).

"Нинішня ситуація не дозволяє говорити про високу якість електроживлення – головне, щоб воно взагалі було", - додав експерт.

Яка техніка найбільш вразлива до стрибків напруги

Найбільше від стрибків напруги страждають прилади, що мають електроніку або двигуни. До першої групи належать телевізори, комп’ютери, роутери, сучасні пральні машини та мікрохвильові печі. Вразливими є також холодильники та кондиціонери, адже їхні компресори та двигуни реагують на різкі зміни струму.

Використання зарядної станції під час відключень світла (фото EcoFlow Ukraine)

Як не дивно, зарядні станції є одними з найвразливіших пристроїв, попри те що вони оснащені акумуляторами та активно використовуються при відключеннях світла, зазначив менеджер сервісного центру компанії TGC Service.

"Виробники розробляли такі станції під стабільні мережі, які є у країнах без воєнних дій. В Україні ж, через постійні вимкнення та стрибки напруги, вони працюють у набагато складніших умовах", - пояснив РБК-Україна експерт.

Як вберегти техніку

Найефективніший спосіб захистити побутову техніку – не тримати її постійно підключеною до мережі. Навіть, коли світло вже з’явилося, в мережі ще певний час тривають коливання напруги, тому вмикати техніку одразу не варто, зазначив фахівець TGC Service.

"Хоча б до п’яти хвилин варто почекати, але краще – до пів години. За цей час напруга стабілізується в мережі і ризик стрибків зникає", - додав представник сервісу.

Чоловік перевіряє електрику (фото Віталій Носач, РБК-Україна)

На ринку є різні пристрої для захисту побутової техніки – реле та стабілізатори. Реле контролю напруги – постійно вимірює рівень напруги в мережі та порівнює показники з установленими межами. Якщо напруга виходить за ці межі, реле миттєво вимикає живлення, щоб уникнути пошкодження техніки.

"Ціни на реле коливаються від кількох сотень до кількох тисяч гривень – залежно від потужності, на яку розрахований пристрій", - каже Сергієнко.

Стабілізатор напруги – це пристрій, який підтримує стабільну напругу, навіть коли в мережі вона падає або підвищується. Але якщо стрибки занадто різкі, стабілізатор автоматично вимикається, щоб захистити техніку від пошкодження. Залежно від якості та потужності ціни на стабілізатори напруги коливаються від тисячі до понад 10 тисяч гривень.

Щоб підібрати потрібний варіант, фахівці радять порахувати загальне споживання всіх приладів у квартирі та визначити відповідну потужність. Але перед покупкою все ж краще порадитись з фахівцем.

"На ринку зараз дуже багато китайської дешевої продукції, не вся вона якісна, тому краще порадитися зі спеціалістом перед встановленням", - сказав менеджер TGC Service.