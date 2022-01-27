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Стрельба в Днепре: нацгвардейцу сообщили о подозрении

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 27 января, на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" города Днепр - нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих. Преступнику уже сообщили о подозрении и назначили экспертизу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг Государственного бюро расследований.

Рябчуку было сообщено о подозрении в соответствии со статьями:

  • 115 (умышленное убийство);
  • 408 (дезертирство)
  • 410 (похищение, присвоение, вымогательство военным оружия и боеприпасов).

В частности, сотрудники проведут следственные действия, чтобы установить, находился ли преступник в алкогольном или наркотическом опьянении.

"В кратчайшие сроки назначат экспертизу по его психическому состоянию", - отметили во время брифинга.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам главы МВД Дениса Монастырского, Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.

Также в сеть попало видео задержание нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре.

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Днепр