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В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших

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Днепр, Четверг 27 января 2022 08:03
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших Фото: нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих (dp.informator.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев и сбежал. Пять человек погибли, пять ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.

Что произошло

27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

Он расстрелял военнослужащих выстрелами из автомата Калашникова при выдаче оружия. Причины неизвестны.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Среди погибших есть женщина, сотрудница завода "Южмаш". Вторая женщина - военнослужащий НГУ - получила ранение.

Обновлено: в Госбюро расследований сообщили об открытии уголовного производства.

"По данному факту начато уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство)", - говорится в сообщении.

Где сейчас стрелок

По информации местного издания "Информатор", может все еще находиться на территории завода ЮМЗ. Территория предприятия оцеплена по периметру экипажами патрульной полиции.

Также работает спецотряд "ТОР". Парня сейчас разыскивают правоохранители.

В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших

Какая сейчас ситуация в городе

В Днепре введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардией генерал полковник Николай Балан.

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