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Стрілянина в Дніпрі: нацгвардійцю повідомили про підозру

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 27 січня, на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" міста Дніпро - нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців. Злочинцю вже повідомили про підозру та призначили експертизу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг Державного бюро розслідувань.

Рябчуку було повідомлено про підозру відповідно до статей:

  • 115 (умисне вбивство);
  • 408 (дезертирство)
  • 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовим зброї та боєприпасів).

Зокрема, співробітники проведуть слідчі дії, аби встановити, чи перебував злочинець в алкогольному чи наркотичному сп'янінні.

"У найкоротший термін призначать експертизу щодо його психічного стану", - відзначили під час брифінгу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами голови МВС Дениса Монастирського, Рябчук нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом.

Також до мережі потрапило відео затримання нацгвардійця Рябчука, який влаштував стрілянину в Дніпрі.

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Дніпро