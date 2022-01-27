Стрілянина в Дніпрі: нацгвардійцю повідомили про підозру

Сьогодні, 27 січня, на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" міста Дніпро - нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців. Злочинцю вже повідомили про підозру та призначили експертизу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг Державного бюро розслідувань.
Рябчуку було повідомлено про підозру відповідно до статей:
Зокрема, співробітники проведуть слідчі дії, аби встановити, чи перебував злочинець в алкогольному чи наркотичному сп'янінні.
"У найкоротший термін призначать експертизу щодо його психічного стану", - відзначили під час брифінгу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами голови МВС Дениса Монастирського, Рябчук нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом.
Також до мережі потрапило відео затримання нацгвардійця Рябчука, який влаштував стрілянину в Дніпрі.