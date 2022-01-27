Расстрел в Днепре. Нацгвардеец Рябчук задержан
Фото: расстрелявший сослуживцев нацгвардеец Артемий Рябчук задержан (скрин видео)
Нацгвардеец, расстрелявший людей в Днепре, задержан. В результате стрельбы сегодня погибли 5 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы МВД Украины Дениса Монастырского.
По его словам, военный понесет самую строгую ответственность.
"Только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области", - сообщил Монастырский.
Фото: задержанный Рябчук (facebook.com)
Напомним, в Днепре нацгвардиец расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.
После этого правоохранители открыли уголовное производство.