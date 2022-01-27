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Появилось видео задержания нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре

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Днепр, Четверг 27 января 2022 13:29
Появилось видео задержания нацгвардейца Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре Фото: видео задержания нацгвардейца Рябчука появилось в сети (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители задержали нацгвардейца Артема Рябчука, который сегодня в Днепре на территории "Южмаша" устроил стрельбу, в результате чего погибли 5 человек. В сети появилось видео его задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-замглавы МВД Антона Геращенко.

"Момент задержания негодяя который безжалостно расстрелял своих сослуживцев", - написал под видео Геращенко.

Напомним, сегодня в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" нацгвардеец около 4 утра расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего скрылся.

В результате стрельбы погибли пять человек - четверо нацгвардейцев и гражданская.

Впоследствии, как сообщил глава МВД Денис Монастырский, Артем Рябчук уже задержан и будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.

По данному факту открыто несколько уголовных дел, в том числе на руководство Нацгвардии.

Все подробности трагедии в Днепре - в материале РБК-Украина.

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