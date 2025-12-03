Страхові ставки в Чорному морі зросли на 250% після ударів по танкерах, - Bloomberg

Страхові тарифи для цивільних суден, які заходять у Чорне море, зросли на 250% після того, як Україна завдала кількох ударів по танкерах російського "тіньового флоту" останніми днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання із посиланням на найбільшого страхового брокера світу Marsh пише, що вартість покриття страхових витрат на рейси до російських портів зросла більше, ніж в три рази.

До ударів по танкерах ставки не перевищували 0,25% - 0,3% від вартості судна. Зараз вони досягли 1%. Аналогічна ставка діє на рейси до українських портів.

" Для російських портів страхові компанії враховують ширший діапазон можливих місць ударів та вищу ймовірність їх повторення... Зі зростанням кількості ударів зростає ймовірність російської атаки на судна, пов’язані з Україною", - сказав виданню керівник операційної діяльності страхової компанії Vessel Protect Манро Андерсон.

При цьому російський диктатор Володимир Путін, коментуючи удари по танкерах, заявив, що РФ нібито завдасть "удару у відповідь", якщо так звані "піратські атаки" України не припиняться. Ставки стабільно зростають, зазначили експерти, а обидві сторони все активніше атакують портову інфраструктуру та судна.