Страхові ставки в Чорному морі зросли на 250% після ударів по танкерах, - Bloomberg
Страхові тарифи для цивільних суден, які заходять у Чорне море, зросли на 250% після того, як Україна завдала кількох ударів по танкерах російського "тіньового флоту" останніми днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання із посиланням на найбільшого страхового брокера світу Marsh пише, що вартість покриття страхових витрат на рейси до російських портів зросла більше, ніж в три рази.
До ударів по танкерах ставки не перевищували 0,25% - 0,3% від вартості судна. Зараз вони досягли 1%. Аналогічна ставка діє на рейси до українських портів.
"Для російських портів страхові компанії враховують ширший діапазон можливих місць ударів та вищу ймовірність їх повторення... Зі зростанням кількості ударів зростає ймовірність російської атаки на судна, пов’язані з Україною", - сказав виданню керівник операційної діяльності страхової компанії Vessel Protect Манро Андерсон.
При цьому російський диктатор Володимир Путін, коментуючи удари по танкерах, заявив, що РФ нібито завдасть "удару у відповідь", якщо так звані "піратські атаки" України не припиняться. Ставки стабільно зростають, зазначили експерти, а обидві сторони все активніше атакують портову інфраструктуру та судна.
Тим часом турецька судноплавна компанія Besiktas Shipping, яка володіє пошкодженим біля узбережжя Сенегалу танкером Mersin, заявила про припинення усіх операцій з Росією через надвеликі ризики для безпеки.
Неподалік від Босфору 28 листопада почалася пожежа на двох танкерах, які належать до російського "тіньового флоту". Вже 29 листопада стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby завдали успішного удару по двох підсанкційних танкерах Kairo і Virat у Чорному морі.
Після цього, 2 грудня, біля берегів Туреччини зазнав нападу невеликий танкер Midvolga 2, який перевозив соняшникову олію з Росії до Грузії та йшов під російським прапором. Проте в цьому випадку це вочевидь була провокація російського режиму: Україна відразу ж відкинула причетність до атаки.