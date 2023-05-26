По стопах Пригожина? Аксьонов вербує бійців у Криму, - британська розвідка

У розвідці зазначають, що принаймні протягом останніх 20 років Росія зіткнулась зі збільшенням кількості воєнізованих груп зі своїх регулярних збройних сил. Проте ця "парамілітаризація" різко прискорилася після вторгнення Росії в Україну і є особливо важливою на Кримському півострові.

Повідомляється, що так званий лідер окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов зіграв важливу роль у створенні кількох місцевих підрозділів, які часто заявляють про приналежність до козацької традиції. Більшість з них отримали певний напівофіційний статус резервних підрозділів регулярної армії.

"Аксьонов, ймовірно, прагне підвищити свою патріотичну репутацію, вербуючи бійців, але він, напевно, також стурбований здатністю регулярної армії захистити півострів", - вважають у британській розвідці.

Так, основна частина російського гарнізону, 22-й армійський корпус, наразі здебільшого дислокується за межами півострова та зазнає значних втрат.

Звільнення Криму

Останнім часом у Криму все більше повідомляють про вибухи. Тільки 24 травня на півострові повідомляли про чергову "бавовну", а над Кримським мостом майорів густий дим.

Радник голови Офісу президента Михайла Подоляк вважає, що Україна може повернути Крим під свій контроль протягом 5-7 місяців. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що звільнення півострова залежатиме від поведінки самої ж Росії.

Тим часом у розвідці вважають, що Кримський міст може відіграти свою роль у цій події, адже росіяни можуть використати для відходу під час деокупації півострова.

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