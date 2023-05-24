Скібіцький пояснив, яку роль зіграє Кримський міст під час звільнення півострова

Кримський міст може відіграти важливу роль під час звільнення півострова, оскільки росіяни можуть його використати для втечі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного управління розвідки МО Вадима Скібіцького в інтерв'ю для Welt .

Відповідаючи на питання, чи планують ЗСУ знищувати Кримський міст, Скібіцький відповів: "Ми залишимо його як шлях відходу для них (російських окупантів, - ред.)".

"Щоразу, коли в Криму стається вибух, він повністю перекривається", - додав заступник начальника ГУР МО.

Кримський міст

Кримський міст, який Росія почала будувати після окупації півострова, відіграє важливу роль для ворога в питання логістики й військового забезпечення.

8 жовтня 2022 року на залізничній гілці споруди стався вибух внаслідок чого обвалились дві секції автомобільної частини моста. Росія, у звичній для неї манері, одразу заявила про "теракт" в якому звинуватила спецслужби України. Київ ніколи не підтверджував свою причетність до підриву мосту. Водночас неодноразово наголошувалось, що Кримський міст є законною ціллю для наших воїнів.

Сьогодні, 24 травня 2023 року, над мостом було помічено густий клуб диму. Окупаційна влада одразу заявила про нібито "військові навчання" та перекрила рух по мосту. Тим часом в мережі ширилась інформація про атаку трьох морських БПЛА на розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс".