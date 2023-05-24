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В Севастополі пролунали кілька вибухів

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Середа 24 травня 2023 18:21
В Севастополі пролунали кілька вибухів Фото: в Севастополі пролунали кілька вибухів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Криму сьогодні "неспокійно". Повідомляють про звуки вибухів в районі Козачої бухти, в Севастополі.

Про це пише РБК-Україна з посилання на Telegram-канал "Крымский ветер".

"У Севастополі пролунало кілька вибухів, повідомляють наші підписники. Судячи з усього, в районі Козачої бухти - добре чутно в Гагарінському районі міста", - пише канал.

Наразі детальної інформації про причини та обставини вибуху немає. Окупаційна "влада" також поки що жодним чином не коментувала дану ситуацію.

Зокрема, зазначається, що перед цим вибух пролунав в Інкермані.

В Севастополі пролунали кілька вибухів

Фото: Козача Бухта (Google-карта)

Вибух в Криму 24 травня

Сьогодні зранку над Кримським мостом було помічено густий клуб диму. Через деякий час так звана окупаційна "влада" перекрила рух спорудою та заявила про нібито військові навчання. Перед цим в мережі заявили про атаку морськими дронами на розвідувальне судно Росії "Іван Хурс", який входить до складу Чорноморського флоту.

Також вибухи сьогодні чули й жителі Федосії. Водночас окупаційна "влада" жодним чином не прокоментувала цю ситуацію.

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