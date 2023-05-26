По стопам Пригожина? Аксенов вербует бойцов в Крыму, - британская разведка

В разведке отмечают, что по крайней мере за последние 20 лет Россия столкнулась с увеличением количества военизированных групп из своих регулярных вооруженных сил. Однако эта "парамилитаризация" резко ускорилась после вторжения России в Украину и особенно важна на Крымском полуострове.

Сообщается, что так называемый лидер оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких местных подразделений, которые часто заявляют о принадлежности к казацкой традиции. Большинство из них получило определенный полуофициальный статус резервных подразделений регулярной армии.

"Аксенов, вероятно, стремится повысить свою патриотическую репутацию, вербуя бойцов, но он наверняка также обеспокоен способностью регулярной армии защитить полуостров", - считают в британской разведке.

Так, основная часть российского гарнизона, 22-й армейский корпус, сейчас в основном дислоцируется за пределами полуострова и несет значительные потери.

Освобождение Крыма

В последнее время в Крыму все больше сообщают о взрывах. Только 24 мая на полуострове сообщали об очередной "бавовне", а над Крымским мостом развевался густой дым.

Советник главы Офиса президента Михаила Подоляк считает, что Украина может вернуть Крым под свой контроль в течение 5-7 месяцев. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что освобождение полуострова будет зависеть от поведения самой России.

Между тем, в разведке считают, что Крымский мост может сыграть свою роль в этом событии, ведь россияне могут использовать для ухода во время деоккупации полуострова.

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