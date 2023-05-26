RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По стопам Пригожина? Аксенов вербует бойцов в Крыму, - британская разведка

Фото: Сергей Аксенов (facebook.сom/aksenov.rk)
Автор: Елизавета Драбкина

Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов начал вербовать бойцов на полуострове, ведь не уверен, что российская армия способна его "защитить".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.

В разведке отмечают, что по крайней мере за последние 20 лет Россия столкнулась с увеличением количества военизированных групп из своих регулярных вооруженных сил. Однако эта "парамилитаризация" резко ускорилась после вторжения России в Украину и особенно важна на Крымском полуострове.

Сообщается, что так называемый лидер оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких местных подразделений, которые часто заявляют о принадлежности к казацкой традиции. Большинство из них получило определенный полуофициальный статус резервных подразделений регулярной армии.

"Аксенов, вероятно, стремится повысить свою патриотическую репутацию, вербуя бойцов, но он наверняка также обеспокоен способностью регулярной армии защитить полуостров", - считают в британской разведке.

Так, основная часть российского гарнизона, 22-й армейский корпус, сейчас в основном дислоцируется за пределами полуострова и несет значительные потери.

Освобождение Крыма

В последнее время в Крыму все больше сообщают о взрывах. Только 24 мая на полуострове сообщали об очередной "бавовне", а над Крымским мостом развевался густой дым.

Советник главы Офиса президента Михаила Подоляк считает, что Украина может вернуть Крым под свой контроль в течение 5-7 месяцев. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что освобождение полуострова будет зависеть от поведения самой России.

Между тем, в разведке считают, что Крымский мост может сыграть свою роль в этом событии, ведь россияне могут использовать для ухода во время деоккупации полуострова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияСергей АксеновКрим