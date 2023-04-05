Повернемо за 5-7 місяців. Подоляк зробив прогноз по деокупації Криму

Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців. При цьому війна триватиме доки не буде звільнено всю територію України,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка " Радіо Свобода ".

"Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним", - запевнив він.

За словами Подоляка, у Росії немає достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію.

"Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму", - додав він.

При цьому він підкреслив, що війни за Крим, як за окрему захоплену територію України Росією не буде, але "буде війна за право існування демократичного світу".

"Це не війна за територію, територія це тільки один із елементів. Це сьогодні йде війна за право на існування цивілізованого світу. І в цьому цивілізованому світі місця Росії, в такому вигляді, немає. І тому безумовно, війна буде йти поки не буде звільнена вся територія України", - констатував Подоляк.

Як повідомлялося, в РНБО вже розробляється план, який будуть застосовувати при деокупації українського Криму. Він включає 12 кроків.

Нагадаємо, екс-командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що за наявності ракет далекого радіусу дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас - наступного року або навіть раніше.