У столиці Молдови запрацював "Паспортний сервіс" для українців: які послуги можна отримати

Державна міграційна служба України спільно з Міністерством внутрішніх справ започаткували роботу відокремленої філії ДП "Документ" у місті Кишинів у Республіці Молдова.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.
Українцям розповіли, що ДМС і МВС України започаткували роботу відокремленої філії ДП "Документ" у місті Кишинів для забезпечення надання паспортних послуг понад 300 тисячам громадян України, які тимчасово перебувають на території Молдови.
Зазначається, що прийом анкет-заяв на оформлення документів (у тестовому режимі) розпочали з 27 жовтня 2025 року мобільні програмно-технічні комплекси ДП "Документ".
Йдеться про спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".
У МВС повідомили, що мобільні комплекси знаходяться за адресою: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 8, Chișinău, Молдова.
Графік їхньої роботи - з понеділка по суботу:
При цьому важливо пам'ятати, що прийом громадян здійснюється виключно за попереднім записом через електронну чергу на офіційному веб-сайті "Паспортного сервісу".
Після запуску в роботу в Кишиневі мобільних комплексів ДП "Документ", українці можуть отримати такі послуги:
Перевірити адресу мобільних програмно-технічних комплексів, графік їх роботи та перелік доступних послуг (а також здійснити запис до електронної черги) можна на офіційному веб-сайті ДП "Документ".
Крім того, отримати безкоштовну консультацію щодо надання послуг можна на сторінках центру обслуговування громадян у соціальних мережах:
