У столиці Молдови запрацював "Паспортний сервіс" для українців: які послуги можна отримати

Графік роботи мобільних комплексів у Кишиневі

Українцям розповіли, що ДМС і МВС України започаткували роботу відокремленої філії ДП "Документ" у місті Кишинів для забезпечення надання паспортних послуг понад 300 тисячам громадян України, які тимчасово перебувають на території Молдови.

Зазначається, що прийом анкет-заяв на оформлення документів (у тестовому режимі) розпочали з 27 жовтня 2025 року мобільні програмно-технічні комплекси ДП "Документ".

Йдеться про спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

У МВС повідомили, що мобільні комплекси знаходяться за адресою: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 8, Chișinău, Молдова.

Графік їхньої роботи - з понеділка по суботу:

з 9:00 (зранку);

до 18:00 (ввечері).

При цьому важливо пам'ятати, що прийом громадян здійснюється виключно за попереднім записом через електронну чергу на офіційному веб-сайті "Паспортного сервісу".

Електронна черга для Кишинева (скриншот: chisinau.pasport.org.ua)

Які послуги можуть отримати українці у Кишиневі

Після запуску в роботу в Кишиневі мобільних комплексів ДП "Документ", українці можуть отримати такі послуги:

оформлення ID-картки або паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого чи викраденого);

обмін ID-картки або паспорта для виїзду за кордон (у зв'язку із закінченням строку дії, зміною персональних даних або непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням або у разі непридатності документа).

Перевірити адресу мобільних програмно-технічних комплексів, графік їх роботи та перелік доступних послуг (а також здійснити запис до електронної черги) можна на офіційному веб-сайті ДП "Документ".

Крім того, отримати безкоштовну консультацію щодо надання послуг можна на сторінках центру обслуговування громадян у соціальних мережах: