Головна » Життя » Суспільство

Народження, шлюб і смерть на ТОТ чи за кордоном: омбудсман пояснив, як оформити документи

Понеділок 20 жовтня 2025 07:30
UA EN RU
Народження, шлюб і смерть на ТОТ чи за кордоном: омбудсман пояснив, як оформити документи Як оформити народження, шлюб і смерть на ТОТ чи за кордоном - знають не всі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Уповноважений Верховної Ради з прав людини пояснив, як оформити документи про народження, шлюб чи смерть, що сталися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України або за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію омбудсмана Дмитра Лубінця у Telegram.

Як зареєструвати народження, шлюб і смерть, що стались на ТОТ

Згідно з інформацією Уповноваженого ВРУ з прав людини, якщо дитина народилась на ТОТ України - факт народження встановлюється через суд. За спрощеною процедурою.

"Подати заяву до будь-якого місцевого суду України, незалежно від місця проживання, можуть батьки (або один із них) чи родичі, опікуни, піклувальники чи інші законні представники", - уточнюється в інфографіці.

Пояснюється, що суд розгляне справу невідкладно, а копія рішення надсилається до Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) - для державної реєстрації народження.

"Важливо: заявники звільняються від сплати судового збору", - наголошується в публікації.

Факт реєстрації шлюбу, який було укладено на ТОТ, також можна підтвердити через суд.

"Після отримання судового рішення шлюб реєструється в органі ДРАЦС", - йдеться в оприлюдненій Лубінцем інфографіці.

Реєстрація факту смерті на ТОТ - така ж, як і факту народження.

Заяву можуть подати члени сім'ї померлого, їхні представники або ж інші зацікавлені особи.

Народження, шлюб і смерть на ТОТ чи за кордоном: омбудсман пояснив, як оформити документиРеєстрація народження, шлюбу або смерті, що стались на ТОТ(інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs)

Як зареєструвати народження, шлюб і смерть, що стались за кордоном

Що стосується реєстрації народження, шлюбу або ж смерті за кордоном, то документи, видані на підтвердження цих фактів іноземними органами, визнаються в Україні:

  • або після їх легалізації;
  • або після апостилювання.

"Якщо інше не передбачено міжнародними договорами", - уточнюється в інфографіці, опублікованій омбудсманом.

Зазначається, що повторно реєструвати такі акти в Україні - не потрібно.

Народження, шлюб і смерть на ТОТ чи за кордоном: омбудсман пояснив, як оформити документиРеєстрація народження, шлюбу або смерті, що стались за кордоном (інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs)

Як за потреби звернутись до Офісу омбудсмана

Насамкінець українцям нагадали: якщо під час оформлення документів вам безпідставно відмовили, або ж процес затягується, є можливість звернутись до Офісу омбудсмана.

Зробити це можна:

  • або за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
  • або через електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • або за номерами гарячої лінії: 0 800 501 720, +38 044 299 74 08.

Якщо ж людина перебуває на тимчасово окупованій території, можна телефонувати або писати у WhatsApp, Viber чи Telegram: +38 093 406 80 17.

Народження, шлюб і смерть на ТОТ чи за кордоном: омбудсман пояснив, як оформити документиКонтакти Офісу омбудсмана (інфографіка: t.me/dmytro_lubinetzs)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширили в "Дії" шістьма новими категоріями.

Крім того, ми пояснювали, як батькам отримати перші документи новонародженого "у кілька кліків" - без черг і паперів.

Читайте також, як в Україні спростили оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони або надають допомогу нашим військовим.

