В столице Молдовы заработал "Паспортный сервис" для украинцев: какие услуги можно получить

Государственная миграционная служба Украины совместно с Министерством внутренних дел запустили работу обособленного филиала ГП "Документ" в городе Кишинев в Республике Молдова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Украинцам рассказали, что ГМС и МВД Украины запустили работу обособленного филиала ГП "Документ" в городе Кишинев для обеспечения предоставления паспортных услуг более 300 тысячам граждан Украины, которые временно находятся на территории Молдовы.
Отмечается, что прием анкет-заявлений на оформление документов (в тестовом режиме) начали с 27 октября 2025 года мобильные программно-технические комплексы ГП "Документ".
Речь идет о специально оборудованных микроавтобусах белого цвета с символикой "Паспортный сервис".
В МВД сообщили, что мобильные комплексы находятся по адресу: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 8, Chișinău, Молдова.
График их работы - с понедельника по субботу:
При этом важно помнить, что прием граждан осуществляется исключительно по предварительной записи через электронную очередь на официальном веб-сайте "Паспортного сервиса".
После запуска в работу в Кишиневе мобильных комплексов ГП "Документ", украинцы могут получить следующие услуги:
Проверить адрес мобильных программно-технических комплексов, график их работы и перечень доступных услуг (а также осуществить запись в электронную очередь) можно на официальном веб-сайте ГП "Документ".
Кроме того, получить бесплатную консультацию насчет предоставления услуг можно на страницах центра обслуживания граждан в социальных сетях:
Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал, как оформить документы о рождении, браке или смерти, произошедших на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины или за границей.
Кроме того, мы объясняли, как родителям получить первые документы новорожденного "в несколько кликов" - без очередей и бумаг.
Читайте также, в каком возрасте впервые нужно оформлять ребенку паспорт гражданина Украины, как именно это сделать и нужно ли платить за такую услугу.