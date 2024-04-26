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Стефанчук відповів, чи прийме Рада відставку Сольського

Фото: голова Верховної ради України Руслан Стефанчук (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна рада на найближчому засіданні розгляне заяву Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства, і, скоріш за все, прийме рішення про його звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної ради України Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону.

"На найближчому засіданні ми обов'язок розглянемо її (заяву Сольського - ред.)", - сказав Стефанчук.

На його думку, Рада прийме відставку Сольського.

"Я думаю, що ми задовольнимо це прохання міністра", - додав голова Верховної ради.

Справа Сольського

Нагадаємо, що 23 квітня НАБУ і САП оголосили підозру міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському в незаконному заволодінні державною землею вартістю 291 млн гривень, а також спробі заволодіти іншою земельною ділянкою на 191 млн грн.

Сам Сольський називає справу періоду 2017-2018 років, коли він ще був адвокатом, а не міністром чи головою аграрного комітету Ради. За його словами, йдеться про суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які нібито були надані останнім у володіння відповідно до закону.

До того ж вчора, 25 квітня, стало відомо, що Сольський подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Сьогодні ВАКС відправив Сольського під варту на два місяці, але з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн 700 тисяч гривень. При цьому прокурори клопотали про суму у 200 млн гривень.

Пізніше стало відомо, що за Сольського внесли заставу у розмірі понад 75 млн гривень.

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Микола СольськийВерховна радаМіністерство аграрної політикиРуслан Стефанчук