Суд обрав запобіжний захід Сольському

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики України Миколі Сольському. Його відправили під варту, але із можливістю внесення застави у розмірі 75 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

У разі внесення застави, на Сольського будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, а саме:

Суд постановив застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб ( до 24 червня 2024 року включно) з можливістю внесення застави у розмірі 25 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме 75 млн 700 тисяч гривень, яка може буде внесена або самим підозрюваним, або іншою особою.

Справа Сольського

Нагадаємо, що 23 квітня, Національне антикорупційне бюро оголосили підозру чинному міністру. Він міг брати участь у незаконному заволодінні державною землею вартістю 291 млн гривень і в спробі заволодіти іншою земельною ділянкою на 191 млн гривень.

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах уточнили, що йдеться про міністра аграрної політики Миколу Сольського.

Крім Сольського, в організації схеми заволодіння державною землею могли також брати участь посадові особи органів Держгеокадастру та так звані "куратори", які контролювали діяльністю цих органів.

Як повідомляли правоохоронці, у період з 2017 по 2021 рік підозрювані могли заволодіти земельними ділянками площею 2 493 га (загалом було 1250 земельних ділянок). Їхня вартість - понад 291 млн гривень.

Після чого, 24 квітня, прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі РБК-Україна розповіла, що прокурори під час судового засідання проситимуть у судді відправити Сольського до СІЗО. При цьому для міністра хотіли передбачити можливість внесення застави.

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