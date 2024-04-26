Суд обрав запобіжний захід Сольському
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міністру аграрної політики України Миколі Сольському. Його відправили під варту, але із можливістю внесення застави у розмірі 75 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.
Суд постановив застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб (до 24 червня 2024 року включно) з можливістю внесення застави у розмірі 25 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме 75 млн 700 тисяч гривень, яка може буде внесена або самим підозрюваним, або іншою особою.
У разі внесення застави, на Сольського будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
- не залишати межі Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Зазначимо, що прокурори просили призначити заставу Сольському у розмірі понад 200 млн грн.
Справа Сольського
Нагадаємо, що 23 квітня, Національне антикорупційне бюро оголосили підозру чинному міністру. Він міг брати участь у незаконному заволодінні державною землею вартістю 291 млн гривень і в спробі заволодіти іншою земельною ділянкою на 191 млн гривень.
Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах уточнили, що йдеться про міністра аграрної політики Миколу Сольського.
Крім Сольського, в організації схеми заволодіння державною землею могли також брати участь посадові особи органів Держгеокадастру та так звані "куратори", які контролювали діяльністю цих органів.
Як повідомляли правоохоронці, у період з 2017 по 2021 рік підозрювані могли заволодіти земельними ділянками площею 2 493 га (загалом було 1250 земельних ділянок). Їхня вартість - понад 291 млн гривень.
Після чого, 24 квітня, прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі РБК-Україна розповіла, що прокурори під час судового засідання проситимуть у судді відправити Сольського до СІЗО. При цьому для міністра хотіли передбачити можливість внесення застави.
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