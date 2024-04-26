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Стефанчук ответил, примет ли Рада отставку Сольского

Фото: глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Верховная рада на ближайшем заседании рассмотрит заявление Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия, и, скорее всего, примет решение о его увольнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной рады Украины Руслана Стефанчука в эфире телемарафона.

"На ближайшем заседании мы обязанность рассмотрим его (заявление Сольского - ред.)", - сказал Стефанчук.

По его мнению, Рада примет отставку Сольского.

"Я думаю, что мы удовлетворим эту просьбу министра", - добавил глава Верховной рады.

Дело Сольского

Напомним, что 23 апреля НАБУ и САП объявили подозрение министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому в незаконном завладении государственной землей стоимостью 291 млн гривен, а также попытке завладеть другим земельным участком на 191 млн грн.

Сам Сольский называет дело периода 2017-2018 годов, когда он еще был адвокатом, а не министром или председателем аграрного комитета Рады. По его словам, речь идет о спорах между госпредприятиями и ветеранами АТО за земли, которые якобы были предоставлены последним во владение согласно закону.

К тому же, 25 апреля, стало известно, что Сольский подал заявление об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Сегодня ВАКС отправил Сольского под стражу на два месяца, но с возможностью внесения залога в размере 75 млн 700 тысяч гривен. При этом прокуроры ходатайствовали о сумме в 200 млн гривен.

Позже стало известно, что при Сольском внесли залог в размере более 75 млн гривен.

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Николай СольскийВерховная радаМинистерство аграрной политикиРуслан Стефанчук