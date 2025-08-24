Стефанчук: у Раді можуть бути різні позиції, але не щодо територій України

За його словами, українцям необхідно зберігати єдність, оскільки сьогодні це головна мішень російського агресора.

"Ворог намагається знищити те, що дає нам змогу вистояти вже понад 3,5 роки повномасштабної війни і понад 11 років - від початку вторгнення до Криму, до Донецької та Луганської областей. Зараз головна мета ворога - наша єдність", - зазначив він.

Щодо парламенту, то Стефанчук наголошує, що в ньому можуть бути різні позиції - це норма демократії. І Україна показує, що навіть у найважчі часи залишається демократичною.

"Але є питання, в яких не може бути "двох правд": суверенітет і територіальна цілісність, підтримка Сил оборони та безпеки, курс на ЄС і НАТО, невідворотність відповідальності агресора. Тут ми маємо діяти як одна команда", - додав спікер.

Він також наголосив, що політичну конкуренцію необхідно відкласти на майбутнє, оскільки на сьогодні основна мета працювати разом, щоб наблизити мир і зробити його тривалим.