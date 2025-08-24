Стефанчук: у Раді можуть бути різні позиції, але не щодо територій України

В українському парламенті можуть звучати різні політичні позиції. Але це не стосується територіальних і низки інших питань.
Про це в ексклюзивній колонці для РБК-Україна написав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За його словами, українцям необхідно зберігати єдність, оскільки сьогодні це головна мішень російського агресора.
"Ворог намагається знищити те, що дає нам змогу вистояти вже понад 3,5 роки повномасштабної війни і понад 11 років - від початку вторгнення до Криму, до Донецької та Луганської областей. Зараз головна мета ворога - наша єдність", - зазначив він.
Щодо парламенту, то Стефанчук наголошує, що в ньому можуть бути різні позиції - це норма демократії. І Україна показує, що навіть у найважчі часи залишається демократичною.
"Але є питання, в яких не може бути "двох правд": суверенітет і територіальна цілісність, підтримка Сил оборони та безпеки, курс на ЄС і НАТО, невідворотність відповідальності агресора. Тут ми маємо діяти як одна команда", - додав спікер.
Він також наголосив, що політичну конкуренцію необхідно відкласти на майбутнє, оскільки на сьогодні основна мета працювати разом, щоб наблизити мир і зробити його тривалим.
Нагадаємо, питання територій є центральним у врегулюванні російсько-української війни, раніше президент США Дональд Трамп натякав, що війна швидко закінчиться, якщо Україна відмовиться від Криму.
Згідно з витоками в західних ЗМІ, тільки для припинення вогню і заморозки лінії фронту Володимир Путін вимагає від Києва вийти з Донецької області.
Президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, які "червоні лінії" не переступить в обміні територіями. Зокрема відкинув перспективу юридичного визнання окупації.
Зазначимо, згідно з українською Конституцією, питання територіальної цілісності можуть вирішуватися лише на всеукраїнському референдумі. Під час воєнного стану референдум провести неможливо, як і внести зміни до Конституції.
Напередодні Зеленський підтвердив, що Україна не подарує свою землю окупанту.