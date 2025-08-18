Відмова від Криму і НАТО: Трамп натякнув, як Зеленський може закінчити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський може миттєво закінчити війну в Україні. Як умову, він натякнув на відмову від Криму та вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в соцмережі Х.

"Жодних повернень Обами, який віддав Крим (12 років тому, без жодного пострілу), і жодного вступу до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!", - резюмував він.

Далі він запропонував згадати, "як усе почалося", згадавши втрату Криму і натякнувши на відмову членства України в НАТО.

"Президент України Зеленський може майже відразу ж покласти край війні з Росією, якщо захоче, або ж продовжити боротьбу", - пише глава Білого дому.

"Мир" в обмін на території

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним. Їхній саміт відбувся на Алясці, а ключовою темою переговорів була війна в Україні.

Після саміту Трамп дав інтерв'ю Fox News, де порадив "укласти угоду" з Росією, зазначивши, що подальший розвиток ситуації залежить від Зеленського.

Також варто згадати, що Трамп їхав на саміт із Путіним з метою домогтися негайного припинення вогню, а в іншому разі він обіцяв ввести вторинні санкції. Однак після саміту він став просувати ідею повноцінної мирної угоди.

Як пояснив спецпредставник Трампа Стів Віткофф, зміна позиції була пов'язана зі "значним прогресом" у переговорах із Росією.

Після зустрічі на Алясці у ЗМІ з'явилася інформація, чого хоче Путін в обмін на мир. Як стверджується, РФ вимагає повного виведення ЗСУ з Донецької області в обмін на заморожування фронту в Запорізькій і Херсонській областях.

Крім того, Москва нібито готова обговорювати виведення своїх військ із районів Сумської та Харківської областей. Також Путін хоче визнання Криму російським, але незрозуміло, тільки США або ж усіма західними країнами та Україною.

Крім цього у РФ є вимоги щодо статусу російської мови і не тільки. Детальніше з передбачуваним переліком можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Трампом у Білому домі. Як анонсувалося, він обговорюватиме деталі завершення війни.