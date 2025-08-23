ua en ru
Україна не подарує свою землю окупанту, - Зеленський

Субота 23 серпня 2025 09:42
Україна не подарує свою землю окупанту, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Український прапор – це мета і мрія для наших людей на тимчасово окупованих територіях. І вони точно знають, що Україна не подарує свою землю окупанту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час урочистостей до Дня Державного прапора.

"Цей прапор - це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор, бо знають - ми свою землю не подаруємо окупанту", - заявив президент України.

За словами Зеленського, Україна об'єднує найкращих, і вона вже зробила спільною думку багатьох, що тільки разом з Україною може бути досягнута гарантована безпека для демократичних націй.

"Хай кожен, хто зробив свій власний внесок у таку силу українських кольорів, почує сьогодні слова вдячності. Це абсолютно заслужено", - додав глава держави.

День Державного прапора

Нагадаємо, що офіційно День Державного прапора було закріплено указом президента України Леоніда Кучми № 987/2004 "Про День Державного Прапора України" від 23 серпня 2004 року.

У 2009 році Віктор Ющенко започаткував щорічну загальнонаціональну церемонію його підняття, про що йдеться в указі № 602/2009 "Про внесення змін до Указу Президента України від 23 серпня 2004 року N 987".

Відтоді щороку 23 серпня по всій Україні піднімають синьо-жовті стяги, віддаючи шану нашій історії, борцям за свободу та кожному українцю, який сьогодні під цим символом виборює незалежність.

