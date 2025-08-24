Стефанчук: в Раде могут быть разные позиции, но не по территориям Украины

В украинском парламенте могут звучать разные политические позиции. Но это не относится к территориальным и ряду других вопросов.
Об этом в эксклюзивной колонке для РБК-Украина написал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По его словам, украинцам необходимо сохранять единство, поскольку сегодня это главная мишень российского агрессора.
"Враг пытается уничтожить то, что позволяет нам выстоять уже более 3,5 лет полномасштабной войны и более 11 лет - с начала вторжения в Крым, в Донецкую и Луганскую области. Сейчас главная цель врага - наше единство", - отметил он.
Что касается парламента, то Стефанчук подчеркивает, что в нем могут быть разные позиции - это норма демократии. И Украина показывает, что даже в самые тяжелые времена остается демократической.
"Но есть вопросы, в которых не может быть "двух правд": суверенитет и территориальная целостность, поддержка Сил обороны и безопасности, курс на ЕС и НАТО, неотвратимость ответственности агрессора. Здесь мы должны действовать как одна команда", - добавил спикер.
Он также отметил, что политическую конкуренцию необходимо отложить на будущее, поскольку на сегодня основная цель работать вместе, чтобы приблизить мир и сделать его длительным.
Напомним, вопрос территорий является центральным в урегулировании российско-украинской войны, ранее президент США Дональд Трамп намекал, что война быстро закончится, если Украина откажется от Крыма.
Согласно утечкам в западных СМИ, только для прекращения огня и заморозки линии фронта Владимир Путин требует от Киева выйти из Донецкой области.
Президент Владимир Зеленский недавно рассказал, какие "красные линии" не переступит в обмене территориями. В том числе отверг перспективу юридического признания оккупации.
Отметим, согласно украинской Конституции, вопросы территориальной целостности могут решаться только на всеукраинском референдуме. Во время военного положения референдум провести невозможно, как и внести изменения в Конституцию.
Накануне Зеленский подтвердил, что Украина не подарит свою землю оккупанту.