Які лінії Україна не переступить в "обміні територіями" з РФ: що каже Зеленський

Україна не готова переступити через низку червоних ліній у питанні потенційного "обміну територіями" з Росією. І вважає, що на захоплення Донбасу у противника може піти ще чотири роки.

Про це на зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна .

Донецька область

За його словами, перш ніж говорити про те, на що готова Україна, треба дізнатися, на що готова Москва. Наприклад, що стосується Донецької області, то на зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом він пояснив, що з лютого 2022 року Росія захопила не 69%, а близько третини.

"Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто, за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, - це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки", - заявив Зеленський.

Він також навів сімейний приклад. Його дід воював проти німецьких нацистів за Слов'янськ, Краматорськ і Маріуполь. І таких родин дуже багато, тому це дуже болючий момент в історії України та житті українців.

"Усе не так просто, як комусь може здаватися", - наголосив президент.

Інші ділянки фронту

Що стосується Сумської області, то Зеленський упевнений: росіяни не отримають її.

"І, чесно кажучи, не зможуть утримати ті ділянки в прикордонні, де вони зараз є. У сьогоднішніх реаліях це питання часу - кілька місяців - і їх не буде на Сумщині", - зазначив він.

Він також вважає, що в перспективі росіяни не отримають Харківську область.

"А говорити про Миколаївщину, що вони готові нам віддати Кінбурнську косу... Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас", - зазначив він.

Зеленський укотре наголосив на тому, що Україна юридично не визнає окупацію жодних тимчасово окупованих територій.

"Моя позиція така", - підсумував він.