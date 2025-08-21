ua en ru
Які лінії Україна не переступить в "обміні територіями" з РФ: що каже Зеленський

Київ, Четвер 21 серпня 2025 10:02
Які лінії Україна не переступить в "обміні територіями" з РФ: що каже Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Мілан Лєліч

Україна не готова переступити через низку червоних ліній у питанні потенційного "обміну територіями" з Росією. І вважає, що на захоплення Донбасу у противника може піти ще чотири роки.

Про це на зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Донецька область

За його словами, перш ніж говорити про те, на що готова Україна, треба дізнатися, на що готова Москва. Наприклад, що стосується Донецької області, то на зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом він пояснив, що з лютого 2022 року Росія захопила не 69%, а близько третини.

"Зараз загалом десь 67-69% вони тримають. Тобто, за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що розповіді, що до кінця року вони окупують наш Донбас, - це все балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки", - заявив Зеленський.

Він також навів сімейний приклад. Його дід воював проти німецьких нацистів за Слов'янськ, Краматорськ і Маріуполь. І таких родин дуже багато, тому це дуже болючий момент в історії України та житті українців.

"Усе не так просто, як комусь може здаватися", - наголосив президент.

Інші ділянки фронту

Що стосується Сумської області, то Зеленський упевнений: росіяни не отримають її.

"І, чесно кажучи, не зможуть утримати ті ділянки в прикордонні, де вони зараз є. У сьогоднішніх реаліях це питання часу - кілька місяців - і їх не буде на Сумщині", - зазначив він.

Він також вважає, що в перспективі росіяни не отримають Харківську область.

"А говорити про Миколаївщину, що вони готові нам віддати Кінбурнську косу... Вона їм потрібна тільки для блокування моря для нас", - зазначив він.

Зеленський укотре наголосив на тому, що Україна юридично не визнає окупацію жодних тимчасово окупованих територій.

"Моя позиція така", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Зеленський чітко заявив, що питання "обміну територіями" обговорюватиметься на двосторонній зустрічі з Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп натякав, що війна може закінчитися, якщо Україна відмовиться від Криму і перспективи членства в НАТО. А згідно з інсайдами в ЗМІ, Путін вимагає від Києва вийти з Донецької області лише за можливість заморозити поточну лінію фронту на інших ділянках.

За даними WSJ, європейські лідери намагалися пояснити Трампу, чому Україна не може вийти з Донецької області. Зокрема, німецький канцлер Фрідріх Мерц казав, що вимога Москви щодо всього Донбасу рівноцінна вимозі до США відмовитися від Флориди.

У вівторок президент США заявив, що за підсумками потенційної мирної угоди Україна "отримає багато землі".

