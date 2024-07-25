Стефанчук про демобілізацію: не хочу, щоб ВР повторила помилку Центральної Ради

"Щодо демобілізації. Може у мене погані знання, але я не знаю такої країни, яка б проводила демобілізацію під час війни. Точніше, я знаю таку країну - це Українська народна республіка 1919 року", - сказав Стефанчук.

Він нагадав, що тоді міністр оборони Микола Порш вніс до Центральної ради законопроект про мобілізацію, після чого він був проголосований.

"Мені треба розповідати, що відбулося далі? Так от для мене дуже важливо, щоб теперішня Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради. Про це ми повинні відверто говорити", - зазначив спікер парламенту.

Водночас Стефанчук наголосив, що українські військові, які знаходяться на передовій, заслуговують право на справедливість.

"Тому питання відпусток, питання ротацій, питання інших якихось привілеїв чи підтримки цих осіб - це те, що має бути реалізовано. Частково ми це вирішили в законі про мобілізацію, частково ініціативи зараз надходять", - додав він.