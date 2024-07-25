Стефанчук о демобилизации: не хочу, чтобы ВР повторила ошибку Центральной Рады

Единственная страна, которая проводила демобилизацию во время войны - это Украинская народная республика. Верховная Рада не хочет повторить ошибки Центральной Рады 1919 года.
Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.
"О демобилизации. Может у меня плохие знания, но я не знаю такой страны, которая бы проводила демобилизацию во время войны. Точнее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года", - сказал Стефанчук.
Он напомнил, что тогда министр обороны Николай Порш внес в Центральную Раду законопроект о мобилизации, после чего он был проголосован.
"Мне нужно рассказывать, что произошло дальше? Так вот для меня очень важно, чтобы нынешняя Верховная Рада не повторила ошибки Центральной рады. Об этом мы должны откровенно говорить", - отметил спикер парламента.
В то же время Стефанчук отметил, что украинские военные, которые находятся на передовой, заслуживают право на справедливость.
"Поэтому вопросы отпусков, вопросы ротаций, вопросы других каких-либо привилегий или поддержки этих лиц - это то, что должно быть реализовано. Частично мы это решили в законе о мобилизации, частично инициативы сейчас поступают", - добавил он.
Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла закон, который регулирует процедуру мобилизации. Однако депутаты исключили из документа норму о демобилизации военных.
После этого в Минобороны заявили, что законопроект о демобилизации разрабатывается и его могут внести в Верховную Раду в ближайшие месяцы.
При этом в Раде отметили, что нужно посмотреть результаты мобилизации, которые будут через 2-3 месяца после принятия нового закона, и тогда уже можно будет говорить о сроках демобилизации.
Тем временем, министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в настоящее время в Украине нет условий для проведения демобилизации, поскольку на фронте нужны опытные военные, которые уже воюют более двух лет.
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