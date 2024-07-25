Стефанчук о демобилизации: не хочу, чтобы ВР повторила ошибку Центральной Рады

"О демобилизации. Может у меня плохие знания, но я не знаю такой страны, которая бы проводила демобилизацию во время войны. Точнее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года", - сказал Стефанчук.

Он напомнил, что тогда министр обороны Николай Порш внес в Центральную Раду законопроект о мобилизации, после чего он был проголосован.

"Мне нужно рассказывать, что произошло дальше? Так вот для меня очень важно, чтобы нынешняя Верховная Рада не повторила ошибки Центральной рады. Об этом мы должны откровенно говорить", - отметил спикер парламента.

В то же время Стефанчук отметил, что украинские военные, которые находятся на передовой, заслуживают право на справедливость.

"Поэтому вопросы отпусков, вопросы ротаций, вопросы других каких-либо привилегий или поддержки этих лиц - это то, что должно быть реализовано. Частично мы это решили в законе о мобилизации, частично инициативы сейчас поступают", - добавил он.