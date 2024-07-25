Стефанчук про демобілізацію: не хочу, щоб ВР повторила помилку Центральної Ради
Єдина країна, яка проводила демобілізацію під час війни - це Українська народна республіка. І важливо, щоб теперішня Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради 1919 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону.
"Щодо демобілізації. Може у мене погані знання, але я не знаю такої країни, яка б проводила демобілізацію під час війни. Точніше, я знаю таку країну - це Українська народна республіка 1919 року", - сказав Стефанчук.
Він нагадав, що тоді міністр оборони Микола Порш вніс до Центральної ради законопроект про мобілізацію, після чого він був проголосований.
"Мені треба розповідати, що відбулося далі? Так от для мене дуже важливо, щоб теперішня Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради. Про це ми повинні відверто говорити", - зазначив спікер парламенту.
Водночас Стефанчук наголосив, що українські військові, які знаходяться на передовій, заслуговують право на справедливість.
"Тому питання відпусток, питання ротацій, питання інших якихось привілеїв чи підтримки цих осіб - це те, що має бути реалізовано. Частково ми це вирішили в законі про мобілізацію, частково ініціативи зараз надходять", - додав він.
Демобілізація в Україні
Нагадаємо, 11 квітня Верховна рада України ухвалила закон, який урегульовує процедуру мобілізації. Однак депутати виключили з документа норму про демобілізацію військових.
Після цього в Міноборони заявили, що законопроект про демобілізацію розробляється і його можуть внести до Верховної Ради найближчими місяцями.
При цьому у Раді зазначили, що потрібно подивитися на результати мобілізації, які будуть через 2-3 місяці після ухвалення нового закону, і тоді вже можна буде говорити про терміни демобілізації.
Тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що наразі в Україні немає умов для проведення демобілізації, оскільки на фронті потрібні досвідчені військові, які вже воюють понад два роки.
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