Статус "оперативний резерв" у "Резерв+": МОУ роз'яснило, кого це стосується і що означає

Позначка "оперативний резерв" у "Резерв+" не є оновленням - вона відображалася в системі й раніше.

"До оперативного резерву можуть бути віднесені громадяни, зокрема після строкової служби або в інших передбачених законом випадках. Наразі йдеться про відносно невелику кількість людей, ця категорія не є масовою", - наголосили у відомстві.

Жодних нових функцій у цій частині не запроваджувалося, а чинні правила бронювання регулюються відповідними нормативними актами.

"Якщо у вас виникають запитання щодо свого статусу в "Резерв+" і його коректності, радимо звернутися до служби підтримки через меню застосунку - там допоможуть перевірити конкретну ситуацію та нададуть пояснення", - зазначили у Міноборони.

Що передувало

Останнім часом у ЗМІ з'явилась інформація про те, що у застосунку "Резерв+" з’явилося нове оновлення - статус "оперативний резерв". Стверджується, що його наявність нібито унеможливлює отримання бронювання від мобілізації для роботи на критично важливих підприємствах.

Згідно із заявами ЗМІ, бронюванню підлягають лише військовозобов’язані, тоді як резервісти до цієї категорії не належать. Тому громадяни з таким статусом нібито не підлягають бронюванню підприємствами, навіть якщо працюють у критично важливих сферах.

Оновлення у "Резерв+"

Нагадаємо, з грудня минулого року військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Проте, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в ТЦК.