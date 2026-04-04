Чи готують в Україні мобілізацію жінок: відповідь Сухопутних військ

У Сухопутних військах заявили, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють жодних механізмів для цього. У командуванні наголосили, що поширені останніми днями повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є безпідставними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Сухопутних військ ЗС України.

Там заявили, що хвиля подібних повідомлень в українських медіа та інтернет-просторі є маніпулятивною. У війську вважають, що ворог використовує цю тему для підриву мобілізаційних процесів і дискредитації ЗСУ.

"Одразу хочемо підкреслити: в законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою", - додали в командуванні.

Також в Сухопутних військах прокоментували ситуацію з першою громадянкою України, яка випадково потрапила на облік, не маючи відповідної освіти. Після цього, як зазначається, було проведено службове розслідування.

У його межах встановили, що помилкові дані внесли в систему "Оберіг" ще у 2021 році. Додаткова перевірка також виявила низку схожих випадків, пов’язаних із формуванням окремих записів у системі.

У командуванні зазначили, що виправити таку інформацію через відповідний ТЦК та СП наразі неможливо. За їхніми словами, в інформаційно-комунікаційній системі "Оберіг" немає технічної можливості видаляти відомості про громадян, які не є призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами, через невідповідність нормативно-правової бази.

У зв’язку з цим Сухопутні війська звернулися до Генерального штабу та Міністерства оборони з пропозиціями, які мають усунути прогалини й недоліки в роботі системи "Оберіг".

"Це важливе питання перебуває на постійному контролі, а усі виявлені невідповідності детально аналізуються. Командування Сухопутних військ відкрито до діалогу та зацікавлене в усуненні цієї проблеми", - підсмували в Сухопутних військах.