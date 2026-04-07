Главная » Жизнь » Общество

Статус "оперативный резерв" в "Резерв+": МОУ разъяснило, кого это касается и что означает

11:39 07.04.2026 Вт
2 мин
Кого из украинцев могут отнести к оперативному резерву?
aimg Валерий Ульяненко aimg Дмитрий Левицкий
Статус "оперативный резерв" в "Резерв+": МОУ разъяснило, кого это касается и что означает Фото: приложение "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пометка "оперативный резерв" в "Резерв+" не является обновлением - она отображалась в системе и раньше.

Об этом в комментарии РБК-Украина пояснило Министерство обороны Украины.

Читайте также: Готовят ли в Украине мобилизацию женщин: ответ Сухопутных войск

"К оперативному резерву могут быть отнесены граждане, в частности после срочной службы или в других предусмотренных законом случаях. Сейчас речь идет об относительно небольшом количестве людей, эта категория не является массовой", - отметили в ведомстве.

Никаких новых функций в этой части не вводилось, а действующие правила бронирования регулируются соответствующими нормативными актами.

"Если у вас возникают вопросы относительно своего статуса в "Резерв+" и его корректности, советуем обратиться в службу поддержки через меню приложения - там помогут проверить конкретную ситуацию и предоставят объяснение", - отметили в Минобороны.

Что предшествовало

В последнее время в СМИ появилась информация о том, что в приложении "Резерв+" появилось новое обновление - статус "оперативный резерв". Утверждается, что его наличие якобы делает невозможным получение бронирования от мобилизации для работы на критически важных предприятиях.

Согласно заявлениям СМИ, бронированию подлежат только военнообязанные, тогда как резервисты к этой категории не относятся. Поэтому граждане с таким статусом якобы не подлежат бронированию предприятиями, даже если работают в критически важных сферах.

Обновление в "Резерв+"

Напомним, с декабря прошлого года военно-учетный документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов. Однако, для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в ТЦК.

Отметим, недавно стало известно, что многодетные родители вскоре смогут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" без привязки к семейному положению. Министерство обороны уже начало бета-тестирование этой функции.

Также недавно в приложении "Резерв+" появилась новая возможность стать на воинский учет онлайн - процедура занимает всего несколько кликов.

О том, является ли приложение "Резерв+" обязательным и наказывают ли мужчин за его отсутствие на смартфоне - читайте в материале РБК-Украина.

Аналитика
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света