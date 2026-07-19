Стартував прийом заяв у виші: скільки балів треба на бюджет і коли будуть результати

Головне: Терміни: Подання заяв на бакалаврат триває з 19 липня до 18:00 1 серпня через електронні кабінети ЄДЕБО.

Подання заяв на бакалаврат триває з 19 липня до 18:00 1 серпня через електронні кабінети ЄДЕБО. Правила: Можна подати до 10 заяв (не більше 5 на бюджет). Пріоритетність визначається один раз і зміні не підлягає.

Можна подати до 10 заяв (не більше 5 на бюджет). Пріоритетність визначається один раз і зміні не підлягає. Конкурсний бал: Розраховується за формулою з урахуванням вагових коефіцієнтів предметів та регіональних/галузевих надбавок.

Розраховується за формулою з урахуванням вагових коефіцієнтів предметів та регіональних/галузевих надбавок. Пороги: Для бюджету - від 130 до 150 балів, для контракту - переважно від 100 балів НМТ.

Для бюджету - від 130 до 150 балів, для контракту - переважно від 100 балів НМТ. Пільги: Квоти та пільги потрібно активувати в приймальній комісії до моменту подання першої заяви.

Квоти та пільги потрібно активувати в приймальній комісії до моменту подання першої заяви. Результати: Списки рекомендованих - до 6 серпня, підтвердження місця навчання - до 11 серпня, зарахування - до 13 серпня.

Головні правила подання заяв

Цього року вступники можуть подати до 10 заяв, з яких не більше 5 - на бюджет. Ключовим етапом є визначення пріоритетності:

Пріоритетність: від 1 (найвищий) до 10.

від 1 (найвищий) до 10. Стратегія вибору: не варто ставити "небажаний" бюджет вище бажаного контракту. Отримана рекомендація за вищим пріоритетом автоматично блокує можливість вступу на нижчі.

"Минулого року 86% вступників на бакалаврат були зараховані за одним із трьох перших пріоритетів. А за своїм першим пріоритетом вступили кожні троє з пʼяти першокурсників", - зазначає заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Що варто пам'ятати:

Після подання заяви змінити пріоритет уже неможливо.

Анулювання заяви з пріоритетом не відновлює використаний номер пріоритету.

Отримання рекомендації за вищим пріоритетом позбавляє права на бюджет за нижчими.

Відмова від рекомендації на бюджет означає втрату пропозиції державного гранту.

Як розраховується конкурсний бал

Конкурсний бал - це не просто середнє арифметичне результатів НМТ. Це складний розрахунок за формулою, де кожен предмет має свою "вагу" залежно від спеціальності.

Результати предметів НМТ множаться на спеціальні коефіцієнти. Наприклад, для технічних спеціальностей ключовим є результат з математики, для гуманітарних - українська мова та історія, для медичних - біологія та хімія.

Саме тому вступники з однаковими результатами НМТ можуть мати різні конкурсні бали на різні спеціальності.

Додаткові коефіцієнти:

Галузевий коефіцієнт (1,02): застосовується до заяв з пріоритетністю 1 або 2 на спеціальності, що підтримуються державою (інженерія, математика, освіта, сільське господарство, безпека й оборона тощо). В інших випадках - 1,00.

застосовується до заяв з пріоритетністю 1 або 2 на спеціальності, що підтримуються державою (інженерія, математика, освіта, сільське господарство, безпека й оборона тощо). В інших випадках - 1,00. Регіональний коефіцієнт: залежить від розташування закладу. Для ЗВО у Миколаївській, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях він становить 1,07 . Для Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей - 1,04 .

залежить від розташування закладу. Для ЗВО у Миколаївській, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях він становить . Для Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей - . Творчі спеціальності: 70% успіху забезпечує творчий конкурс.

Попередньо розрахувати свій результат можна на сайті vstup.edbo.gov.ua. Проте пам'ятайте: остаточний бал автоматично визначає система ЄДЕБО з урахуванням усіх складників.

Мінімальні порогові бали

При вступі на бюджет та контракт діють різні мінімальні пороги:

150 балів: для спеціальностей "Міжнародні відносини", "Право", "Міжнародне право", "Публічне управління та адміністрування", "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Медична психологія", а також для спеціалізації "Міжнародні економічні відносини".

для спеціальностей "Міжнародні відносини", "Право", "Міжнародне право", "Публічне управління та адміністрування", "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Медична психологія", а також для спеціалізації "Міжнародні економічні відносини". 140 балів: мінімальний поріг для спеціальності "Фармація".

мінімальний поріг для спеціальності "Фармація". 130 балів: мінімум для вступу на бюджет за іншими спеціальностями.

мінімум для вступу на бюджет за іншими спеціальностями. 100 балів: мінімальний поріг для вступу на контракт (якщо інше не визначено Правилами прийому конкретного ЗВО).

Особливі умови: квоти та пільги

Вступники, які належать до пільгових категорій, беруть участь у конкурсі за окремими правилами:

Квота-1: поширюється на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю тощо. Такі вступники конкурують за бюджетні місця лише у межах своєї квоти на основі результатів НМТ.

поширюється на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю тощо. Такі вступники конкурують за бюджетні місця лише у межах своєї квоти на основі результатів НМТ. Квота-2: передбачена для вступників, місце проживання яких зареєстровано або задекларовано на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) чи в зонах активних бойових дій.

Важливо: якщо на момент подання заяви територіальна громада втратила статус окупованої або зони активних бойових дій, право на використання квоти-2 не застосовується.

Для інших категорій (зокрема учасників бойових дій, дітей УБД, ВПО тощо) діють інші механізми державної підтримки.

Зокрема, ВПО та діти учасників бойових дій мають право на отримання соціальної стипендії (у разі вступу на бюджет) та право на першочергове переведення на вакантні місця держзамовлення, якщо такі з'являться після завершення основного етапу зарахування.

Як підтвердити пільгу

Підтвердити право на пільги необхідно до подання першої заяви. Процедура виглядає так:

Зверніться до будь-якого закладу вищої або фахової передвищої освіти (особисто або дистанційно через електронну пошту, якщо ви перебуваєте за кордоном чи на ТОТ).

Приймальна комісія перевірить ваші документи та внесе дані до ЄДЕБО.

Після цього пільга автоматично відображатиметься під час подання всіх наступних заяв.

Терміни для підтвердження:

Для участі у конкурсі за співбесідою, квотою-1 або квотою-2: до 1 серпня, 18:00 (завершення реєстрації заяв).

(завершення реєстрації заяв). Для пільг на переведення на бюджетні місця (після зарахування на контракт): до 1 жовтня.

Примітка: Якщо ви вступаєте за квотами, обов'язково переконайтеся, що дані про ваш пільговий статус відображені в електронному кабінеті до того, як ви натиснете кнопку "Подати заяву".

Хто вступає за співбесідою

Замість складання НМТ за результатами співбесіди можуть вступати лише визначені законом категорії:

Ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій).

Особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Вступники, яким відмовлено в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

Вступники, які перебувають на ТОТ чи території активних бойових дій (або виїхали звідти). Вони можуть обрати: або результати НМТ, або співбесіду з предметів НМТ безпосередньо в обраному ЗВО.

Важливо: Термін реєстрації на вступ за співбесідою на бюджет уже завершився (10 липня). Проте для тих, хто планує вступ виключно на контракт, можливість зареєструватися в електронному кабінеті відкрита до 18:00 25 липня.

Коли чекати результатів: ключові дати

Після подання заяв вступникам слід орієнтуватися на такі терміни:

До 6 серпня: оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування. Статус заяв у кабінеті зміниться на "Рекомендовано" (бюджет або контракт).

оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування. Статус заяв у кабінеті зміниться на "Рекомендовано" (бюджет або контракт). До 11 серпня (18:00): вступники мають остаточно підтвердити вибір місця навчання у своєму електронному кабінеті.

вступники мають остаточно підтвердити вибір місця навчання у своєму електронному кабінеті. До 13 серпня: завершення зарахування на бюджет та контракт за заявами з пріоритетністю.

Вступна кампанія загалом триває до 15 жовтня 2026 року. Варто враховувати, що заклади вищої освіти можуть проводити додаткові набори на контрактні місця, самостійно визначаючи строки їх проведення.