22 українські виші увійшли до престижного світового рейтингу THE 2026: хто у списку
Цього року до престижного рейтингу Times Higher Education World University Rankings увійшли 22 українські виші. Це стало найкращим показником за всю історію участі України.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у Telegram.
Головне:
- Україна встановила рекорд у рейтингу Times Higher Education 2026: до переліку увійшли 22 українські виші, що на п'ять більше, ніж торік.
- Найкращі позиції серед українських закладів посіли Сумський державний університет (група 801-1000) та Тернопільський національний медичний університет (група 1201-1500).
- Сергій Бабак відзначив зростання представництва України, проте наголосив на суттєвому відставанні від світових лідерів за якістю досліджень, міжнародною співпрацею та фінансуванням.
- Рейтинг базується на оцінці якості навчання, дослідницького середовища, впливу публікацій, співпраці з індустрією та міжнародної відкритості.
Українські виші у міжнародному рейтингу
Рейтинг THE 2026 оцінює 2 191 університет із 115 країн світу за показниками якості викладання, дослідницького середовища, впливу наукових публікацій, співпраці з індустрією та рівня міжнародної відкритості.
"Україна встановила новий рекорд у рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2026. Цьогоріч до одного з найавторитетніших світових рейтингів університетів увійшли 22 українські заклади вищої освіти, що на п'ять більше, ніж торік. Це найкращий результат України за весь час участі в рейтингу", - зазначив Бабак.
Він наголосив, що збільшення кількості університетів навіть в умовах повномасштабної війни є позитивним сигналом.
Проте він зауважив, що порівняння зі світовими лідерами демонструє суттєве відставання за якістю наукових досліджень, розвитком дослідницького середовища, рівнем міжнародної співпраці та обсягами фінансування.
Лідери серед українських закладів
Найкращі результати серед українських вишів продемонстрували:
- Сумський державний університет - група 801-1000;
- Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського - група 1201-1500.
Решта 20 університетів, які потрапили до рейтингу, увійшли до групи 1501+:
- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,
- Дніпровський університет технологій,
- Львівський національний університет імені Івана Франка,
- Харківський авіаційний університет,
- Харківський національний університет радіоелектроніки,
- Київський національний університет будівництва і архітектури,
- Національний університет "Львівська політехніка",
- Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова,
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут",
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського",
- Національний університет біоресурсів і природокористування України,
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
- Київський авіаційний інститут,
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
- Український державний університет науки і технологій,
- Ужгородський національний університет,
- Карпатський університет імені Августина Волошина,
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
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