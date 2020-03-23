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Старт сезона Формулы-1 снова отложен из-за коронавируса

Новости » Спорт     23.03.2020 - 15:10
Старт сезона Формулы-1 снова отложен из-за коронавируса
Фото: Гран-при Азербайджана 2019 года (formula1.com)

Организаторы Гран-при Азербайджана перенесли этап

Организаторы Гран-при Азербайджана приняли решение отложить гонку в 2020 году из-за распространения пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Формулы-1.

Этап чемпионата мира по автоспорту в Баку должен был состояться с 5 по 7 июня.

Таким образом, старт сезона Формулы-1 вновь откладывается. Чемпионат должен был начаться в Австралии 13-15 марта, однако из-за коронавируса первый этап было решено отменить. Также сообщалось о переносе гонок в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Монако, Нидерландах и Испании.

В случае если другие этапы отменяться или переноситься не будут, сезон должен стартовать 12-14 июня в Канаде.

Ранее сообщалось, что старт нынешнего сезона Формулы-1 будет поздним за всю историю.

Напомним, руководство гонок обратилась к болельщикам из-за переноса начала сезона.

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