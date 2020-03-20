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Старт нынешнего сезона Формулы-1 будет самым поздним за всю историю

Новости » Спорт     20.03.2020 - 16:17
Старт нынешнего сезона Формулы-1 будет самым поздним за всю историю
Фото: иллюстрированное изображение (formula1.com)

В последний раз чемпионат мира по гонкам начали так поздно в 1951 году

Из-за пандемии коронавируса старт сезона-2020 в Формуле-1 будет самым за более чем 50-летнюю историю чемпионата мира по королевским гонкам. Об этом сообщает RaceFans.

Организаторы отложили проведение семи первых этапов. Накануне стало известно, что в намеченные сроки не состоятся Гран-при Нидерландов, Испании и Монако. До этого были отложены этапы в Китае, Бахрейне и Вьетнаме. Гонку в Австралии, которая должна была 15 марта открыть сезон, отменили.

Последний этап прошел 1 декабря 2019 года в Абу-Даби. На данный момент сезон планируется начать 7 июня с Гран-при в Баку. Это будет самый поздний старт в истории Формулы-1. В последний раз чемпионат мира стартовал так поздно в 1951 году, когда пилоты вышли на гонку лишь 27 мая.

Если Гран-при Азербайджана состоится, то период межсезонья составит 189 дней. Это шестой по протяженности перерыв за всю историю чемпионата мира и самый большой с 1966 года, когда сезон стартовал 22 мая в Монако, через 210 дней после завершения предыдущего.

Напомним, Формула-1 обратилась к болельщикам из-за переноса старта сезона.

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