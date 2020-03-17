Формула-1 обратилась к болельщикам из-за переноса старта сезона

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До сих пор неизвестно, когда пройдет первый Гран-при 2020 года

Формула-1 опубликовала письмо к болельщикам с извинениями из-за переноса старта сезона на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса. Письмо исполнительного директора пресс-служба распространила в соцсетях чемпионата.

Из-за пандемии уже отменили Гран-при Австралии и перенесли на неопределенное время гонки в Китае, Бахрейне и Вьетнаме.

Пока официально первым Гран При значится этап в Нидерландах, запланированный на 3 мая, однако возможность его проведения вызывает сомнения. В случае отмены сезон может начаться с Гран-при Азербайджана в июне.

A letter to all F1 fans pic.twitter.com/eRjoQb24GS — Formula 1 (@F1) March 17, 2020

"Мы приносим извинения болельщикам, пострадавшим от отмены Гран-при Австралии и переноса на более поздний срок других гонок. Мы понимаем - все хотят знать, что дальше ждет Формулу 1 в 2020. Учитывая постоянное развитие ситуации, сегодня мы не можем дать точный ответ. Тем не менее, мы планируем начать сезон 2020 года, как только это будет безопасно", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее было объявлено о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.