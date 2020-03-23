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Старт сезону Формули-1 знову відкладений через коронавірус

Новини » Спорт     23.03.2020 - 15:10
Старт сезону Формули-1 знову відкладений через коронавірус
Фото: Гран-прі Азербайджану 2019 року (formula1.com)

Організатори Гран-прі Азербайджану перенесли етап

Організатори Гран-прі Азербайджану ухвалили рішення відкласти гонку у 2020 році через поширення пандемії коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Формули-1.

Етап чемпіонату світу з автоспорту в Баку мав відбутися з 5 по 7 червня.

Таким чином, старт сезону Формули-1 знову відкладається. Чемпіонат повинен був початися в Австралії 13-15 березня, однак через коронавірус перший етап було вирішено скасувати. Також повідомлялося про перенесення гонок в Бахрейні, В'єтнамі, Китаї, Монако, Нідерландах та Іспанії.

У разі якщо інші етапи скасовуватися або переноситися не будуть, сезон повинен стартувати 12-14 червня в Канаді.

Раніше повідомлялось, що старт нинішнього сезону Формули-1 буде найпізнішим за всю історію.

Нагадаємо, керівництво перегонів звернулася до вболівальників через перенесення початку сезону.

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