Формула-1 отменила все весенние гонки из-за коронавируса

Фото: этапы Нидерландах, Испании и Монако отложены (formula1.com)

Чемпионат возобновится не раньше лета

Руководство Формулы-1 объявило о переносе четвертого, пятого и шестого этапов сезона 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Гран-при Нидерландов, который вернулся в календарь Формулы-1 впервые с 1985 года, должен был пройти 1-3 мая. Через неделю была запланирована гонка в Испании (8-10 мая), а затем 21-24 мая - в Монако.

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Австралии, традиционно открывающий сезон Формулы-1. Кроме того, на более поздний срок были перенесены этапы в Китае, Бахрейне и Вьетнаме.

"Формула-1 и FIA (Международная автомобильная федерация, - ред.) рассчитывают начать сезон чемпионата 2020 года, как только это будет безопасно, и будут продолжать регулярно отслеживать текущую ситуацию с COVID-19", - говорится в заявлении.

В случае, если в календаре Формулы-1 больше не будут внесены изменения, чемпионат стартует этапом Гран-при Азербайджана в Баку 5-7 июня.

Также учитывая ситуацию с отложенным стартом сезона, было решено новый регламент ввести не с 2021, а с 2022 года.