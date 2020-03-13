Старт сезона Формулы-1 отложен из-за коронавируса

Фото: Гран-при Австралии отменен (formula1.com)

Первый этап гонок не состоится

Первый этап сезона-2020 Гран-при Австралии отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом объявила пресс-служба Формулы-1.

Решение было принято после отказа от участия в гонке команды McLaren из-за обнаружения болезни у одного из ее сотрудников.

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH — Formula 1 (@F1) March 12, 2020

Исполнительный директор чемпионата Росс Браун заявил, что разрабатывает план по переносу календаря соревнований сезона-2020 на более поздние даты

"Отмена Гран При Австралии скажется на доходах команд, на доходах всего чемпионата, - рассказал Браун в видеоинтервью на официальном сайте Формулы 1. - У нас есть план перестроить этот сезон и все же провести как можно больше отложенных гонок. Но командам следует проявить терпение и понять, что это решение было необходимым".

Ross Brawn explains how the decision to cancel the #AusGP was reached:https://t.co/NlzikctT3Z — Formula 1 (@F1) March 13, 2020

Из-за коронавируса уже был перенесен этап Гран-при Китая на неопределенный срок, гонки в Бахрейне и Вьетнаме также находятся под угрозой отмены.

Вероятно, сезон 2020 года стартует в мае-июне, если к тому моменту ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль.