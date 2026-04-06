У Старобільську дрони-камікадзе вдарили по будівлі окупаційної влади

"У Старобільську на тимчасово окупованій Луганщині дрони-камікадзе атакували адмінбудівлю, яку використовує окупаційна влада та колаборанти", - розповів він.

У місцевих пабліках повідомляють, що окупанти встигли вчасно евакуюватися. Водночас внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жителів - жінка 2001 року народження та чоловік 1946 року народження.

Крім того, дронова атака пошкодила відділення багатофункціонального центру, будинку культури, банківського відділення та магазину.

Фото: наслідки удару дронів в окупованому Старобільську (t.me/ssternenko)

Нагадаємо, СБУ та СБС вдруге за місяць завдали удару по Алчевському металургійному комбінату - одному з ключових промислових об’єктів у Луганській області. Окупанти використовують його для забезпечення військового виробництва.

Раніше дрони СБУ завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму. Уражено авіаремонтний завод та позиції ППО поблизу Джанкоя.