У Старобільську дрони-камікадзе вдарили по будівлі окупаційної влади

Сьогодні, 6 квітня, дрони-камікадзе завдали удару по адміністративній будівлі колаборантів в окупованому Старобільську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву волонтера та радника міністра оборони Сергія Стерненка.
"У Старобільську на тимчасово окупованій Луганщині дрони-камікадзе атакували адмінбудівлю, яку використовує окупаційна влада та колаборанти", - розповів він.
У місцевих пабліках повідомляють, що окупанти встигли вчасно евакуюватися. Водночас внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жителів - жінка 2001 року народження та чоловік 1946 року народження.
Крім того, дронова атака пошкодила відділення багатофункціонального центру, будинку культури, банківського відділення та магазину.
Нагадаємо, СБУ та СБС вдруге за місяць завдали удару по Алчевському металургійному комбінату - одному з ключових промислових об’єктів у Луганській області. Окупанти використовують його для забезпечення військового виробництва.
Раніше дрони СБУ завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму. Уражено авіаремонтний завод та позиції ППО поблизу Джанкоя.
Крім того, українські захисники завдали серії прицільних ударів по об'єктах ворожої ППО. Внаслідок атаки було знищено рідкісну станцію радіолокації комплексу С-400 у Криму та зенітні системи на сході.
Зазначимо, "Птахи Мадяра" виявили та знищили поблизу населеного пункту Любимівка на тимчасово окупованій території Луганщини ЗРК Бук-М1. Цей комплекс радянського виробництва призначений для ураження повітряних цілей, зокрема на малих висотах.