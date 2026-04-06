UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Старобільську дрони-камікадзе вдарили по будівлі окупаційної влади

15:05 06.04.2026 Пн
2 хв
Внаслідок обстрілу постраждала не тільки адмінбудівля
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки удару дронів у Старобільську (t.me/ssternenko)

Сьогодні, 6 квітня, дрони-камікадзе завдали удару по адміністративній будівлі колаборантів в окупованому Старобільську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву волонтера та радника міністра оборони Сергія Стерненка.

Читайте також: Дістали носій "Калібрів": СБС уразили військовий фрегат у Новоросійську (відео)

"У Старобільську на тимчасово окупованій Луганщині дрони-камікадзе атакували адмінбудівлю, яку використовує окупаційна влада та колаборанти", - розповів він.

У місцевих пабліках повідомляють, що окупанти встигли вчасно евакуюватися. Водночас внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жителів - жінка 2001 року народження та чоловік 1946 року народження.

Крім того, дронова атака пошкодила відділення багатофункціонального центру, будинку культури, банківського відділення та магазину.

Фото: наслідки удару дронів в окупованому Старобільську (t.me/ssternenko)

Удари по ворожих об'єктах

Нагадаємо, СБУ та СБС вдруге за місяць завдали удару по Алчевському металургійному комбінату - одному з ключових промислових об’єктів у Луганській області. Окупанти використовують його для забезпечення військового виробництва.

Раніше дрони СБУ завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму. Уражено авіаремонтний завод та позиції ППО поблизу Джанкоя.

Крім того, українські захисники завдали серії прицільних ударів по об'єктах ворожої ППО. Внаслідок атаки було знищено рідкісну станцію радіолокації комплексу С-400 у Криму та зенітні системи на сході.

Зазначимо, "Птахи Мадяра" виявили та знищили поблизу населеного пункту Любимівка на тимчасово окупованій території Луганщини ЗРК Бук-М1. Цей комплекс радянського виробництва призначений для ураження повітряних цілей, зокрема на малих висотах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
СтаробельскВійна в УкраїніДрони