Дрони СБУ вдарили по авіаремонтному заводу та "Панцирях" у Криму

12:49 06.03.2026 Пт
2 хв
Сезон ударів СБУ у Криму відкрито
aimg Ірина Глухова aimg Юлія Акимова
Дрони СБУ вдарили по авіаремонтному заводу та "Панцирях" у Криму Фото: дрони СБУ вдарили по авіаремонтному заводу та "Панцирях" (Getty Images)

В ніч на 6 березня дрони СБУ завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму. Уражено авіаремонтний завод та позиції ППО поблизу Джанкоя.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Читайте також: "Альфа" СБУ знищила половину російських "Панцирів": відео ударів

За словами джерел, цієї ночі Центр спецоперацій "Альфа" СБУ відкрив сезон весняних ударів по російських військових об’єктах у Криму.

Безпілотники уразили виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також позиції військової техніки й особового складу у Пушкіне, поблизу аеродрому "Джанкой".

За попередньою інформацією, уражено:

  • Два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С2".
  • БпЛА "Мохаджер-6" на льотному полі.
  • Зенітну установку ЗУ-23 на вантажному автомобілі.
  • Два паливозаправники;
  • Наземну станцію управління БпЛА "Форпост".

У СБУ наголосили, що систематичні спецоперації в Криму спрямовані на послаблення військової інфраструктури Росії, яку вона використовує для атак на Україну.

"Ворог не зможе почуватися в безпеці - особливо на території українського Криму", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по ворожих цілях у Криму

Нагадаємо, нещодавно українські підрозділи знищили "очі" російської протиповітряної оборони в Криму.

Також дрони ССО вдарили по дорогоцінні системи ППО, зокрема російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" та ЗРГК "Панцир-С1".

Раніше безпілотники СБУ на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму знищили літак МіГ-31, а також комплекси С-400 і "Панцир".

