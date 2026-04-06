Война в Украине

В Старобельске дроны-камикадзе ударили по зданию оккупационной власти

15:05 06.04.2026 Пн
2 мин
В результате обстрела пострадало не только админздание
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара дронов в Старобельске (t.me/ssternenko)

Сегодня, 6 апреля, дроны-камикадзе нанесли удар по административному зданию коллаборантов в оккупированном Старобельске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление волонтера и советника министра обороны Сергея Стерненко.

Читайте также: Достали носитель "Калибров": СБС поразили военный фрегат в Новороссийске (видео)

"В Старобельске на временно оккупированной Луганщине дроны-камикадзе атаковали админздание, которое использует оккупационная власть и коллаборационисты", - рассказал он.

В местных пабликах сообщают, что оккупанты успели вовремя эвакуироваться. В то же время в результате обстрела пострадали двое местных жителей - женщина 2001 года рождения и мужчина 1946 года рождения.

Кроме того, дроновая атака повредила отделение многофункционального центра, дома культуры, банковского отделения и магазина.

Фото: последствия удара дронов в оккупированном Старобельске (t.me/ssternenko)



Удары по вражеским объектам

Напомним, СБУ и СБС второй раз за месяц нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату - одному из ключевых промышленных объектов в Луганской области. Оккупанты используют его для обеспечения военного производства.

Ранее дроны СБУ нанесли серии ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму. Поражены авиаремонтный завод и позиции ПВО вблизи Джанкоя.

Кроме того, украинские защитники нанесли серии прицельных ударов по объектам вражеской ПВО. В результате атаки была уничтожена редкая станция радиолокации комплекса С-400 в Крыму и зенитные системы на востоке.

Отметим, "Птицы Мадяра" обнаружили и уничтожили вблизи населенного пункта Любимовка на временно оккупированной территории Луганщины ЗРК Бук-М1. Этот комплекс советского производства предназначен для поражения воздушных целей, в частности на малых высотах.

