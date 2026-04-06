Дістали носій "Калібрів": СБС уразили військовий фрегат у Новоросійську (відео)

14:10 06.04.2026 Пн
Судно марно намагалось збити українські дрони на підльоті
Дістали носій "Калібрів": СБС уразили військовий фрегат у Новоросійську (відео) Фото: фрегат "Адмірал Григорович" (wikipedia.org )

В ніч на понеділок, 6 квітня, Сили безпілотних систем уразили військовий фрегат окупантів "Адмірал Григорович" у порту Новоросійськ та бурову установку "Сиваш".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

"Птахи СБС в ніч 6 квітня завдали ударів по фрегату "Адмірал Григорович" у порту Новоросійськ та доправили трохи благодатного вогню на бурову установку "Сиваш", - розповів він.

Він зауважив, що операцію реалізовано військовими 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем, сплановано та координовано СБУ. "Мадяр" додав, що ступінь пошкоджень встановлюється розвідкою.

Удар по плаваючій буровій установці "Сиваш" було завдано військовими 413 ОП "Рейд" сумісно з силами глибинного ураження ВМС.

Командувач СБС розповів, що "Адмірал Григорович" - перший військовий фрегат проекту "Буревісник" ВМФ Росії. Він є носієм крилатих ракет "Калібр" (вісім одиниць) та ЗРК "Штиль-1" (24 ракети). Пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегату під час заходу на ціль, що не завадило завдати по ньому удару.

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об'єктах РФ. Зокрема після атаки спалахнула масштабна пожежа на НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області, який забезпечує пальним московський регіон.

Крім того, українські воїни знищують й новітні розробки окупантів. Нещодавно підрозділ "Птахи Мадяра" вперше знищив секретний російський термінал супутникового зв'язку "Спірит", який ворог використовував як альтернативу Starlink.

Зазначимо, за минулий місяць українські захисники продемонстрували рекордну ефективність - у Міноборони назвали кількість уражених цілей ворога за березень, яка перевищила 151 тисячу одиниць.

Одеса в жалобі після нічної атаки: серед жертв мама та її 2-річна донька
