У Старобільську дрони-камікадзе вдарили по будівлі окупаційної влади
Сьогодні, 6 квітня, дрони-камікадзе завдали удару по адміністративній будівлі колаборантів в окупованому Старобільську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву волонтера та радника міністра оборони Сергія Стерненка.
"У Старобільську на тимчасово окупованій Луганщині дрони-камікадзе атакували адмінбудівлю, яку використовує окупаційна влада та колаборанти", - розповів він.
У місцевих пабліках повідомляють, що окупанти встигли вчасно евакуюватися. Водночас внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих жителів - жінка 2001 року народження та чоловік 1946 року народження.
Крім того, дронова атака пошкодила відділення багатофункціонального центру, будинку культури, банківського відділення та магазину.
Фото: наслідки удару дронів в окупованому Старобільську (t.me/ssternenko)
Удари по ворожих об'єктах
Нагадаємо, СБУ та СБС вдруге за місяць завдали удару по Алчевському металургійному комбінату - одному з ключових промислових об’єктів у Луганській області. Окупанти використовують його для забезпечення військового виробництва.
Раніше дрони СБУ завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму. Уражено авіаремонтний завод та позиції ППО поблизу Джанкоя.
Крім того, українські захисники завдали серії прицільних ударів по об'єктах ворожої ППО. Внаслідок атаки було знищено рідкісну станцію радіолокації комплексу С-400 у Криму та зенітні системи на сході.
Зазначимо, "Птахи Мадяра" виявили та знищили поблизу населеного пункту Любимівка на тимчасово окупованій території Луганщини ЗРК Бук-М1. Цей комплекс радянського виробництва призначений для ураження повітряних цілей, зокрема на малих висотах.