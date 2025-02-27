Стармер: США повинні надати "гарантії" потенційним миротворцям в Україні

За словами Стармера, Британія готова відіграти свою роль у можливій майбутній миротворчій місії в Україні лише за умови того, що Вашингтон надасть певний механізм підтримки.

Reuters додає, що попри бажання європейських країн продемонструвати США єдність, у питанні потенційного розміщення військ й надалі залишаються розбіжності.

"Я абсолютно переконаний, що нам потрібен тривалий мир, а не просто припинення вогню. А для цього необхідні гарантії безпеки... Те, як саме це виглядатиме, залишається предметом інтенсивних обговорень", - заявив Стармер журналістам, які супроводжували його до Вашингтона.

Голова британського уряду зауважив, що його головним занепокоєнням є те, що відсутність "запобіжника" лише дозволить диктатору Володимиру Путіну повторно атакувати Україну через деякий час.

Зазначається, що прем'єр Британії відвідує Штати одразу після візиту президента Франції Еммануеля Макрона, який так й не отримав від Трампа чіткої згоди щодо механізму "запобіжника".