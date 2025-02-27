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Стармер: США повинні надати "гарантії" потенційним миротворцям в Україні

Фото: Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США) повинні надати гарантії безпеки в якості "запобіжника" для потенційних європейських миротворців в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Британії Кіра Страмера, якого цитує Reuters.

За словами Стармера, Британія готова відіграти свою роль у можливій майбутній миротворчій місії в Україні лише за умови того, що Вашингтон надасть певний механізм підтримки. 

Reuters додає, що попри бажання європейських країн продемонструвати США єдність, у питанні потенційного розміщення військ й надалі залишаються розбіжності. 

"Я абсолютно переконаний, що нам потрібен тривалий мир, а не просто припинення вогню. А для цього необхідні гарантії безпеки... Те, як саме це виглядатиме, залишається предметом інтенсивних обговорень", - заявив Стармер журналістам, які супроводжували його до Вашингтона.

Голова британського уряду зауважив, що його головним занепокоєнням є те, що відсутність "запобіжника" лише дозволить диктатору Володимиру Путіну повторно атакувати Україну через деякий час. 

Зазначається, що прем'єр Британії відвідує Штати одразу після візиту президента Франції Еммануеля Макрона, який так й не отримав від Трампа чіткої згоди щодо механізму "запобіжника". 

Питання щодо західних миротворців в Україні

24 лютого Трампа заявив, що не проти відправки європейських військ в Україну. Це можливо в рамках "мирної угоди".

Зокрема нещодавно ЗМІ писали, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. Згідно з даними преси, партнери України готові виділити до 30 тисяч військових.

Також очікується, що Стармер, під час візиту США, має продемонструвати Трампу конкретний план відправки європейських солдатів в Україну.

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