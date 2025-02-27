Стармер: США должны оказать "гарантии" потенциальным миротворцам в Украине

По словам Стармера, Великобритания готова сыграть свою роль в возможной будущей миротворческой миссии в Украине только при условии того, что Вашингтон предоставит определенный механизм поддержки.

Reuters добавляет, что несмотря на желание европейских стран продемонстрировать США единство, в вопросе потенциального размещения войск и в дальнейшем остаются разногласия.

"Я абсолютно убежден, что нам нужен длительный мир, а не просто прекращение огня. А для этого необходимы гарантии безопасности... То, как именно это будет выглядеть, остается предметом интенсивных обсуждений", - заявил Стармер журналистам, которые сопровождали его в Вашингтон.

Глава британского правительства отметил, что его главным беспокойством является то, что отсутствие "предохранителя" только позволит диктатору Владимиру Путину повторно атаковать Украину через некоторое время.

Отмечается, что премьер Британии посещает Штаты сразу после визита президента Франции Эммануэля Макрона, который так и не получил от Трампа четкого согласия относительно механизма "предохранителя".