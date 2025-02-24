Макрон прибув у Білий дім на переговори. Трамп його не зустрів

Президент Франції Еммануель Макрон перебуває з візитом у США. Він прибув до Білого дому для переговорів з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Коли Макрон під'їхав до Білого дому на автомобілі, Трамп не зустрів його біля входу. Натомість французького президента привітала заступник держсекретаря США Моніка Кроулі.

Видання уточнює, що під час зустрічі Макрон і Трамп, найімовірніше, обговорюватимуть перспективи завершення війни Росії проти України на тлі різких розбіжностей про те, як діяти далі.

Лідери двох країн повинні взяти участь у засіданні G7, провести двосторонні переговори, а потім провести спільну прес-конференцію, заплановану на 14:00 за місцевим часом (21:00 за київським).

Як пише видання, Макрон може спробувати переконати Трампа не поспішати з укладенням угоди про припинення вогню між Росією і Україною і не робити цього за будь-яку ціну.